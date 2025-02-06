Сандерленд улітку хоче придбати гравця Динамо та збірної України, але за однієї умови
Лідер Динамо Владислав Ванат може поїхати підкорювати АПЛ після цього сезону. Гравцем цікавиться клуб, який близький до підвищення у класі.
Гравці київського Динамо користувались попитом під час зимового трансферного вікна. Георгій Бущан перебрався в Аль-Шабаб, тоді як Володимир Бражко ледь не опинився у Вулверхемптоні.
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Ваната чекають в Англії
Окрім цього, кияни мали пропозицію по Назару Волошину. Вінгера хотів орендувати Сандерленд, але клуб відмовився відпускати гравця. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке, "чорні коти" поклали око на ще одного динамівця.
Мова про нападника Владислава Ваната. Джерело повідомляє, що влітку Сандерленд зробить Динамо пропозицію 23-річного футболіста, але тільки в разі виходу команди в АПЛ.
Наразі англійці посідають четверте місце в Чемпіоншипі, яке дає право зіграти у плей-оф за підвищення в класі. Від зони прямого виходу в АПЛ (топ-2) Сандерленд відстає на три бали. Контракт Владислава з Динамо розрахований до літа 2027 року.
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Портал Transfermarkt оцінює українця в 11 мільйонів євро. У поточному сезоні нападник провів 30 матчів, записавши на свій рахунок 14 голів та чотири асисти. Також у Ваната в активі 9 матчів і один гол за збірну України.