В Англії визначився володар третьої путівки до Прем'єр-ліги. Переможцем плей-оф Чемпіоншипу став Сандерленд, який востаннє грав в елітному дивізіоні у сезоні-2016/17.

Шеффілд Юнайтед – Сандерленд 1:2

Голи: Кемпбелл, 25 — Маєнда, 76, Вотсон, 90+5

У фіналі плей-оф Чемпіоншипу "чорні коти" зустрічалися з Шеффілд Юнайтед. На півфінальній стадії ці команди вибили з боротьби Брістоль та Ковентрі, пише 24 Канал.

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Вольова перемога Сандерленда

Суперники розіграли справжній трилер на легендарному "Вемблі". Шеффілд першим відкрив рахунок у зустрічі. На 25-й хвилині голом відзначився форвард "клинків" Тайріз Кемпбелл.

Лише в середині другого тайму Сандерленд відновив статус-кво. На 76-й хвилині поєдинку забив іспанець Елієзер Маєнда.

У компенсований час "чорні коти" дотиснули суперника. На 90+5 хвилині видовищної битви 19-річний вінгер Том Вотсон з межі штрафного майданчика точно пробив поруч зі стійкою.

Відеоогляд матчу Шеффілд Юнайтед – Сандерленд

Ця перемога у фіналі плей-оф Чемпіоншипу стала першою для Сандерленда. Попередні два фінальні матчі завершувалися не на користь "чорних котів".

Усі фінали за участю Сандерленда

1990 рік. Свіндон Таун – Сандерленд 1:0

1998 рік.Чарльтон – Сандерленд 4:4 (7:6 по пен.)

2025 рік. Сандерленд – Шеффілд Юнайтед 2:1

Сандерленд повернувся до АПЛ через вісім років. Востаннє "чорні коти" виступали у сезоні-2016/17. Тоді вони завершили чемпіонат на останньому місці та понизилися в класі.

Довідка. Раніше оформили повернення в АПЛ Лідс та Бернлі. За підсумком сезону вони посіли 1 та 2 місця у Чемпіоншипі та автоматично підвищилися в класі.

Нагадаємо, що на контракті в Сандерленді перебуває український форвард Назарій Русин. У сезоні-2024/25 він зіграв 8 матчів у Чемпіоншипі, але результативними діями не відзначився. Другу частину сезону на правах оренди Назарій провів у хорватському Хайдуці.