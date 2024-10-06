Парламентарій Державної думи Російської Федерації Дмитро Свищев перелякався "секретних" директив ФІФА та УЄФА. Футбольні організації нібито надсилають повідомлення національним асоціаціям із закликом відмовлятися від товариських матчів зі збірною Росії, пише 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Що так налякало російського депутата

Російський депутат висловив занепокоєння такими "недружніми" ініціативами поважних футбольних органів.

Це шантаж і залякування, хоча, за ідеєю, такі спортивні організації навпаки повинні сприяти налагодженню контактів у такі кризові моменти і всіляко заохочувати такі товариські матчі. Але чомусь у ФІФА та УЄФА зайняли зовсім іншу позицію, яка є точно недружньою,

– заявив Свищев.

Паралельна реальність російських депутатів

Парламентарій одразу ж спробував пояснити російським читачам, що "все йде за планом" і від таких санкції тільки користь.

"Загалом нічого страшного не станеться, заради справедливості треба сказати, що у нас збірна в будь-якому випадку дуже високого класу, гравці у нас хороші. Та й чемпіонат країни проходить на високому рівні, до нас приїжджають легіонери не тільки заради заробітку, а й заради інтриги у турнірі та підвищення спортивної майстерності", – розповів російський депутат.

Наостанок Свищев висловив вологі сподівання, що незабаром російську збірну повернуть до міжнародних турнірів.

Пораджу РФС продовжувати миротворчу діяльність, однозначно нашій команді потрібні міжнародні матчі та участь у турнірах. Сьогодні-завтра нас все одно відновлять. Важливо, щоб на цей момент збірна існувала, а для цього необхідно грати,

– заявив парламентарій.

Зазначимо, що починаючи з 2022 року російська збірна та клуби країни-агресорки позбавлені міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА. Вже третій рік керівники РФС шукають по всьому світу команди, які погодяться на товариські матчі.

Проте останнім часом почастішали відмови. Зокрема не захотіли грати з Росією навіть збірні Танзанії та Пакистану.