Дикий зашквар на Всесвітніх іграх: до турніру допустили росіян, які підтримують війну в Україні

"Альтернативна Олімпіада" не залишиться без скандальних спортсменів з Росії. Більше половини делегації країни-терористки представлять прихильники війни проти нашої країни.

Російський спорт опинився у ізоляції після початку повномасштабної війни в Україні. Росіян не допускають до міжнародних змагань, проте в цьому правилі бувають винятки. Черговий скандал стався на Всесвітніх іграх, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.

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Перевірка лише умовна

Цей турнір є аналогом Олімпійських ігор, але включає в себе види спорту не з олімпійської програми. У цьому році Всесвітні ігри відбудуться у китайському місті Ченду з 7 по 17 серпня.

Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор (IWGA) підійшла до питання санкцій за прикладом Міжнародного олімпійського комітету. Російським командам заборонили брати участь в турнірах.

Натомість індивідуальні атлети допускаються лише в нейтральному статусі. Ба більше, вони мають довести свою непричетність до військових формувань Росії та не підтримувати війну проти України.

Проте, на жаль, не завжди ці "нейтральні" спортсмени є справді нейтральними. На Всесвітні ігри заявився 31 атлет з Росії, але у 18-ти зних були знайдені зв'язки з армією країни-терористки.

Чия "нейтральність" фіктивна?

Особливо не приховували своєї підтримки війни самбістки Вєра Лоткова, Ніна Сєрдюк, Софія Істоміна, Анжела Гаспарян та Яна Полякова. Дівчата у лютому 2024 року взяли участь у всеросійських змаганнях з бойового самбо, які були присвячені памʼяті ліквідованих російських окупантів.

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Ба більше, Лоткова ще і публічно підтримати війну після перемоги на ЧС-2024 з самбо. Вона присвятила тріумф своєму батьку-окупанту, який вже другий рік воює проти України. А Анжела Гаспарян зізнавалася, що є прапорщиком і виступає за Збройні сили Росії.



Російські самбістки на місцевих турнірах в пам'ять "гєроєв сво" / скріншот

Також мають відношення до армії окупантів і двоє представників чоловічого самбо. Абусупіян Аліханов є старшим інструктором спортивної команди при управлінні Приволзького округу Росгвардії. А Ролан Зіннатов – капітан поліції та доцент кафедри фізпідготовки Уфімського юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ.



Зіннатов бере участь у турнірі "Za побєду" / скріншот

Йдемо далі. Представник Росії у джіу-джитсу Дмітрій Бешенєц підписаний на провоєнні та провладні сторінки в соцмережах. Тим самим відзначився спортсмен з тайського боксу Константін Шахтарін.

Особливо зашкварним є допуск до Всесвітніх ігор зірки російського фрідайвінгу Алєксєя Молчанова. Він є президентом Федерації фрідайвінгу Росії та без проблем проводить змагання в окупованому Криму. Робить він це разом із ще одним майбутнім учасник ігор Олександром Кусакіним з парафрідайвінгу.



Кусанкін незаконно відвідав Крим / скріншот

Також двоє спортсменів у підводному плаванні Алєксєй Федькін та Катерина Михайлушкіна згадуються на сайті ЦСКА як його члени. А вейкбордистка Ірина Рижова брала участь у турнірі GASFORT OPEN CUP у Севастополі у 2020 році.

Ще четверо спортсменів прямо не були помічені у підтримці війни, але публікували у соцмережах фотографії з військовими та носили "георгіївські стрічки". Тому нейтральністю на "альтернативній Олімпіади" і не пахне.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ відправили "на концерт до Кобзона" майстра спорту Росії з легкої атлетики Ніколая Бєрєзнікова. Срібний призер чемпіонату Росії був ліквідований українською армією.