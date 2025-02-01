Сантос мило оголосив про повернення Неймара: неймовірне відео

Бразильсикий Сантос офіційно підтвердив підписання контракту з Неймаром. Клуб зробив гравцю неймовірну презентацію.

Нещодавно з'явилася інформація, що Неймар повернеться у рідний клуб Сантос. Відтепер клуб офіційно підтвердив цю інформацію, пише 24 канал з посиланням на Сантос.

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Презентація Неймара

Пресслужба клубу опублікувала відео з бразильським футболістом, де він розповідає, що радий повернутися до складу рідної команди.

Деталі контракту не розголошуються, однак є інформація, що Неймар підпише угоду на 6 місяців, без опції продовження. Наступний сезон бразилець хоче провести вже в європейському клубі.

Повернення Неймара в Сантос: дивіться відео

Відзначимо, що Неймар грав за Сантос з 2009 року до 2013 року. За цей період він зіграв 225 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 136 голами й 64 результативними передачами.