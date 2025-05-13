В Аргентині було забито гол, який вже називають фаворитом на Премію Пушкаша: відео шедевра

Напередодні в Аргентині завершилася стадія 1/8 фіналу Апертури. В одному з поєдинків Індепендьєнте вдома приймав Індепендьєнте Рівадавію.

Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Вони пробилися у чвертьфінал завдяки забитому м'ячу Сантьяго Монтіеля, повідомляє 24 Канал.

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Неймовірне виконання

24-річний вінгер відзначився взяттям воріт на 57-й хвилині зустрічі. Його гол виявився не тільки ефективним, а й максимально ефектним.

Аргентинець забив після розіграшу кутового. Він спочатку поставив корпус супернику після виносу м'яча, а вже за мить завдав фантастичного удару через себе з-за меж штрафного майданчику. Голкіпер не мав жодного шансу врятувати свою команду.

Цей гол уже став вірусним у мережі. Фанати вважають, що він має всі шанси претендувати на Премію Пушкаша – найкращий гол року.

Як Монтіель забив у ворота Індепендьєнте Рівадавії: дивіться відео

До слова. В нинішньому сезоні Сантяго Монтіель провів 14 матчів на клубному рівні. До цього шедевра він не відзначався результативними діями.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Апертури Індепендьєнте зіграє проти Бока Хуніорс. Їх очне протистояння відбудеться 19 травня.