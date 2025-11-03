Укр Рус
Sport News 24 Інші види спорту IV Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025
3 листопада, 10:58
2

IV Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025

Єгор Торяник

У середу, 5 листопада, у Києві відбудеться четверта щорічна Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Проведення заходу заплановане в UNIT.City.

Подія, організована Sport&Business Club за підтримки технологічного партнера FAVBET Tech, збере понад 700 учасників – лідерів бізнесу, спорту, медіа та технологій, повідомляє 24 канал.

Читайте також Не Усик і не Кличко: хто очолив рейтинг найпопулярніших українських спортсменів

Що відомо про SBC Summit Ukraine 2025?

SBC Summit Ukraine 2025 традиційно стане майданчиком для обміну досвідом, налагодження партнерств і обговорення головних тенденцій спортивного маркетингу. 

У програмі – панельні дискусії, кейс-презентації, безліч можливостей для нетворкінгу та інтерактивні зони від партнерів. А по завершенні конференції виступить спеціальний гість – співак KISHE.

SBC Summit Ukraine 2025 / Фото надане 24 каналу 

Хто виступить на SBC Summit Ukraine 2025?

Понад 40 спікерів виступить на заході – серед них визнані лідери бізнесу, топи спортивних структур і відомі атлети:

  •  Матвій Бідний, Міністр молоді та спорту України,
  • Олександр Соколовський, засновник "Текстиль-Контакт".
  • Вадим Гутцайт, президент НОК України, олімпійський чемпіон.
  • Марина Авдєєва, засновниця "Арсенал Страхування".
  • Наталія Ємченко, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM.
  • Ольга Саладуха, президентка Федерації легкої атлетики України.
  • Марта Костюк, тенісистка, засновниця Marta Kostyuk Foundation.
  • Борис Шестопалов, співвласник HD-group.
  • Дар’я Білодід, бронзова призерка Олімпійських ігор.
  • Валерія Толочина (директорка з маркетингу MEGOGO).
  • Ігор Маринич (директор Adidas Україна), та інші лідери бізнесу, спорту й медіа.

Повний розклад виступів спікерів доступний на сайті – SportBussines.Media.

Організатори обіцяють максимально практичний формат – учасники отримають актуальні тренди, робочі кейси та інсайти від тих, хто щодня формує спортивну індустрію в Україні.

Навіть якщо ви давно в темі –  цей захід перезавантажить вас. Нові думки, нові люди, нові підходи – усе це заряджає.  Тут формуються нові ідеї та тренди.

Ви або почуєте про них першими – або через півроку дізнаєтесь, що все вже відбулося без вас. Тут будуть всі. Квитки можна придбати за донат через WayForPay.