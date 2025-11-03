IV Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025

У середу, 5 листопада, у Києві відбудеться четверта щорічна Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Проведення заходу заплановане в UNIT.City.

Подія, організована Sport&Business Club за підтримки технологічного партнера FAVBET Tech, збере понад 700 учасників – лідерів бізнесу, спорту, медіа та технологій, повідомляє 24 канал.

Що відомо про SBC Summit Ukraine 2025?

SBC Summit Ukraine 2025 традиційно стане майданчиком для обміну досвідом, налагодження партнерств і обговорення головних тенденцій спортивного маркетингу.

У програмі – панельні дискусії, кейс-презентації, безліч можливостей для нетворкінгу та інтерактивні зони від партнерів. А по завершенні конференції виступить спеціальний гість – співак KISHE.

SBC Summit Ukraine 2025 / Фото надане 24 каналу

Хто виступить на SBC Summit Ukraine 2025?

Понад 40 спікерів виступить на заході – серед них визнані лідери бізнесу, топи спортивних структур і відомі атлети:

Матвій Бідний, Міністр молоді та спорту України,

Олександр Соколовський, засновник "Текстиль-Контакт".

Вадим Гутцайт, президент НОК України, олімпійський чемпіон.

Марина Авдєєва, засновниця "Арсенал Страхування".

Наталія Ємченко, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM.

Ольга Саладуха, президентка Федерації легкої атлетики України.

Марта Костюк, тенісистка, засновниця Marta Kostyuk Foundation.

Борис Шестопалов, співвласник HD-group.

Дар’я Білодід, бронзова призерка Олімпійських ігор.

Валерія Толочина (директорка з маркетингу MEGOGO).

Ігор Маринич (директор Adidas Україна), та інші лідери бізнесу, спорту й медіа.

Повний розклад виступів спікерів доступний на сайті – SportBussines.Media.

Організатори обіцяють максимально практичний формат – учасники отримають актуальні тренди, робочі кейси та інсайти від тих, хто щодня формує спортивну індустрію в Україні.

Навіть якщо ви давно в темі – цей захід перезавантажить вас. Нові думки, нові люди, нові підходи – усе це заряджає. Тут формуються нові ідеї та тренди.

Ви або почуєте про них першими – або через півроку дізнаєтесь, що все вже відбулося без вас. Тут будуть всі. Квитки можна придбати за донат через WayForPay.