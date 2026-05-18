10 причин, чому SBC Summit Ukraine 2026 – обов'язкова подія для спортивного ринку
- SBC Summit Ukraine 2026 відбудеться 27 травня у Києві, об’єднуючи маркетологів, спонсорів, медіа та інвесторів спортивної індустрії.
- Цьогорічна програма включає шість тематичних блоків, дискусійні панелі та практичні кейси, акцентуючи увагу на актуальних викликах спортивного маркетингу під час війни.
V Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 відбудеться 27 травня у Києві, в КВЦ "Парковий". Це провідна галузева платформа, яка щорічно об'єднує маркетологів спортивних клубів та федерацій, представників брендів-спонсорів, агентів і агентства, медіа, інвесторів та топ-менеджмент спортивних організацій.
За п'ять років існування конференція сформувала репутацію головного майданчика для відкритої і чесної фахової дискусії в українській спортивній індустрії.
Цьогорічна програма – найширша за всю історію заходу: шість великих тематичних блоків, дискусійні панелі, практичні кейси і нетворкінг-сесії. SBC Summit Ukraine 2026 проходить в умовах, коли спортивна індустрія України переосмислює власну модель роботи, і саме тому програма цьогорічної конференції є особливо актуальною.
Редакція підготувала десять аргументів, чому цей захід варто внести до календаря кожному, хто працює в спортивній індустрії або суміжних сферах.
- 1. Єдина концентрація галузі в одній точці
SBC Summit Ukraine – єдине місце в Україні, де в одному залі одночасно збираються маркетологи футбольних клубів, керівники спонсорських агентств, представники брендів, спортсмени з аудиторією і медіа. Такої концентрації профільних гравців в одній точці не існує більше ніде в річному календарі галузі.
- 2. Розмови, а не бліц-доповіді
Формат конференції передбачає дискусійні панелі та відкриті розмові між спікерами, а не нудні монологи з кафедри. Учасники отримують реальну розмову між практиками з реальними кейсами: як приймаються рішення про спонсорські бюджети під час війни, чому одні партнерства живуть, а інші зникають посеред сезону, де знаходяться точки зростання в умовах невизначеності.
Олег Верняєв, Марта Костюк і Дар'я Білодід / Фото надане 24 Каналу
- 3. П'ять Саммітів – не просто ювілей
Цього разу конференція відбудеться вже вп’яте, і за цей час сформувала репутацію та спільноту. Цьогорічна програма – найширша і найактуальніша за всю її історію. Щороку якість учасницького пулу та рівень дискусії зростають, що підтверджують самі відвідувачі.
- 4. Шість тем – жодної зайвої
Програма охоплює шість великих тематичних блоків: від викликів спортивного маркетингу під час війни до інтеграції технологій, від цифрового фанатського досвіду до CSR і підтримки ветеранів, від особистих брендів спортсменів до реальних кейсів спонсорства. Скільки конференцій дають такі насичені кути зору одночасно?
- 5. Гострі панелі без корпоративної ввічливості
SBC Summit Ukraine відомий тим, що тут говорять чесно. Формат дискусійних панелей з досвідченими модераторами не дає змоги ухилитися від незручних питань. Тут не створюють “теплу ванну”, а прийнято говорити відкрито, навіть про свої помилки.
Матвій Бідний / Фото надане 24 Каналу
- 6. Нетворкінг, який дає результат
Кава-брейки, кулуари, неформальні розмови – саме тут народжуються партнерства, які неможливо запланувати. Учасники минулих SBC Summit Ukraine підтверджують: ділові знайомства, які починалися отам, виявлялися партнерствами роками пізніше.
- 7. Унікальний контекст – і унікальний порядок денний
SBC Summit Ukraine – це не локалізована версія європейської конференції про спортивний маркетинг. Це окрема платформа з окремим порядком денним: українська спортивна реальність, українські бренди, український фан і унікальний контекст війни, який змінив правила гри для всіх. Це неможливо відтворити на жодній іншій конференції світу.
- 8. CSR і ветерани – не для галочки
Тема соціальної відповідальності бізнесу, підтримки ветеранів і реабілітації через спорт у програмі цього року – не мотиваційний слайд наприкінці. Це одна з центральних дискусій із реальними кейсами від організацій, які вже реалізують такі програми. Окремою дискусійною панеллю буде розмова про ветеранський спорт та освіту – її учасниками стануть самі ветерани.
Олександр Педан / Фото надане 24 Каналу
- 9. Технології у спорті – без хайпу
AI, data-аналітика, цифровий фанатський досвід – модні слова чи реальні інструменти? На SBC Summit Ukraine 2026 цю тему підійматимуть люди, які вже впроваджують ці інструменти і знають, де зростає їхня цінність, а де – лише красива презентація з бюджетом, який ніхто не затвердив.
- 10. Київ у травні – це теж аргумент
КВЦ "Парковий" – одна з найкращих конференц-площадок міста: зручна логістика, панорамний вид з відкритої тераси та великий простір для неформального спілкування між сесіями. Загальна атмосфера заходу додає до загального враження.
Третій рік поспіль SBC Summit Ukraine доводить: навіть у найскладніших умовах українська спортивна індустрія не зупиняється. Вона збирається. Вона думає. Вона шукає відповіді.
27 травня. Київ. КВЦ "Парковий". Прийдіть – і станьте частиною цієї розмови.