10 причин, чому SBC Summit Ukraine 2026 – обов'язкова подія для спортивного ринку

V Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 відбудеться 27 травня у Києві, в КВЦ "Парковий". Це провідна галузева платформа, яка щорічно об'єднує маркетологів спортивних клубів та федерацій, представників брендів-спонсорів, агентів і агентства, медіа, інвесторів та топ-менеджмент спортивних організацій.

За п'ять років існування конференція сформувала репутацію головного майданчика для відкритої і чесної фахової дискусії в українській спортивній індустрії.

Цьогорічна програма – найширша за всю історію заходу: шість великих тематичних блоків, дискусійні панелі, практичні кейси і нетворкінг-сесії. SBC Summit Ukraine 2026 проходить в умовах, коли спортивна індустрія України переосмислює власну модель роботи, і саме тому програма цьогорічної конференції є особливо актуальною.

Редакція підготувала десять аргументів, чому цей захід варто внести до календаря кожному, хто працює в спортивній індустрії або суміжних сферах.

1. Єдина концентрація галузі в одній точці

SBC Summit Ukraine – єдине місце в Україні, де в одному залі одночасно збираються маркетологи футбольних клубів, керівники спонсорських агентств, представники брендів, спортсмени з аудиторією і медіа. Такої концентрації профільних гравців в одній точці не існує більше ніде в річному календарі галузі.

2. Розмови, а не бліц-доповіді

Формат конференції передбачає дискусійні панелі та відкриті розмові між спікерами, а не нудні монологи з кафедри. Учасники отримують реальну розмову між практиками з реальними кейсами: як приймаються рішення про спонсорські бюджети під час війни, чому одні партнерства живуть, а інші зникають посеред сезону, де знаходяться точки зростання в умовах невизначеності.



3. П'ять Саммітів – не просто ювілей

Цього разу конференція відбудеться вже вп’яте, і за цей час сформувала репутацію та спільноту. Цьогорічна програма – найширша і найактуальніша за всю її історію. Щороку якість учасницького пулу та рівень дискусії зростають, що підтверджують самі відвідувачі.

4. Шість тем – жодної зайвої

Програма охоплює шість великих тематичних блоків: від викликів спортивного маркетингу під час війни до інтеграції технологій, від цифрового фанатського досвіду до CSR і підтримки ветеранів, від особистих брендів спортсменів до реальних кейсів спонсорства. Скільки конференцій дають такі насичені кути зору одночасно?

5. Гострі панелі без корпоративної ввічливості

SBC Summit Ukraine відомий тим, що тут говорять чесно. Формат дискусійних панелей з досвідченими модераторами не дає змоги ухилитися від незручних питань. Тут не створюють “теплу ванну”, а прийнято говорити відкрито, навіть про свої помилки.



6. Нетворкінг, який дає результат

Кава-брейки, кулуари, неформальні розмови – саме тут народжуються партнерства, які неможливо запланувати. Учасники минулих SBC Summit Ukraine підтверджують: ділові знайомства, які починалися отам, виявлялися партнерствами роками пізніше.

7. Унікальний контекст – і унікальний порядок денний

SBC Summit Ukraine – це не локалізована версія європейської конференції про спортивний маркетинг. Це окрема платформа з окремим порядком денним: українська спортивна реальність, українські бренди, український фан і унікальний контекст війни, який змінив правила гри для всіх. Це неможливо відтворити на жодній іншій конференції світу.

8. CSR і ветерани – не для галочки

Тема соціальної відповідальності бізнесу, підтримки ветеранів і реабілітації через спорт у програмі цього року – не мотиваційний слайд наприкінці. Це одна з центральних дискусій із реальними кейсами від організацій, які вже реалізують такі програми. Окремою дискусійною панеллю буде розмова про ветеранський спорт та освіту – її учасниками стануть самі ветерани.



9. Технології у спорті – без хайпу

AI, data-аналітика, цифровий фанатський досвід – модні слова чи реальні інструменти? На SBC Summit Ukraine 2026 цю тему підійматимуть люди, які вже впроваджують ці інструменти і знають, де зростає їхня цінність, а де – лише красива презентація з бюджетом, який ніхто не затвердив.

10. Київ у травні – це теж аргумент

КВЦ "Парковий" – одна з найкращих конференц-площадок міста: зручна логістика, панорамний вид з відкритої тераси та великий простір для неформального спілкування між сесіями. Загальна атмосфера заходу додає до загального враження.

Третій рік поспіль SBC Summit Ukraine доводить: навіть у найскладніших умовах українська спортивна індустрія не зупиняється. Вона збирається. Вона думає. Вона шукає відповіді.

27 травня. Київ. КВЦ "Парковий". Прийдіть – і станьте частиною цієї розмови.