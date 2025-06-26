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Sport News 24 Футбол Після ДТП і перебування у комі помер футболіст Лас-Пальмас Себенсуї Рамос
26 червня, 19:44
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Після ДТП і перебування у комі помер футболіст Лас-Пальмас Себенсуї Рамос

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Футболіст Лас-Пальмас Себенсуї Рамос помер після ДТП і перебування в комі з 9 червня.
  • Медики намагалися його врятувати, але він помер у лікарні на острові Гран-Канарія.
  • Рамос грав за кілька команд, включаючи третю команду Лас-Пальмас, Сан-Ісідро, УД Гія та інші.

На початку червня Себенсуї Рамос потрапив під автомобіль у районі Гран-Канарія. Він перебував у комі з важкою черепно-мозковою травмою.

У четвер, 26 червня, стало відомо про смерть футболіста Лас-Пальмас, Себенсуї Рамоса. Він перебував у комі з 9 червня, пише 24 канал з посиланням на AS

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Помер попри зусилля медиків

Після ДТП футболіста госпіталізували до лікарні на острові, де він і впав у кому.

Медики Університетської лікарні Доктора Негріна намагалися врятувати футболіста, однак їхні зусилля не дали результату. Футболіст помер після тривалого час перебування у комі. 

Рамос провів минулий і останній сезон у складі третьої команди Лас-Пальмас та регулярно брав участь у тренуваннях з резервним складом.

Він також грав за такі клуби, як Сан-Ісідро, УД Гія, Акодетті, УД Сан-Фернандо, КД Бесерріль, УД Ла Аталая та Вілья де Санта-Брихіда. 

 