Одіозного Поворознюка змусили читати лекцію про дискримінацію після сексистських заяв про жінок

Президент Інгульця наговорив багато ганебних слів про жіночий футбол. Через це асоціація виписала йому доволі цікавий штраф.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк залишається найбільш скандальним суб'єктом українського футболу. Бізнесмен часто дає відверті інтерв'ю, в яких озвучує дикі цитати.

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Покарання за сексизм

Серед них була і сексистська заява наприкінці березня. Поворознюк заявив, що він не розуміє жіночий футбол та сказав наступну фразу: "Там крім красивих дівчат я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати".

Такі скандальні слова викликали увагу з боку КДК УАФ. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке, Поворознюк оштрафований на 200 тисяч гривень.

Крім того, президент Інгульця має прочитати для свого клубу лекцію про недопустимість дискримінації у футболі. Нагадаємо, що раніше футболістки збірної України висловили обурення через сексистські заяви Поворознюка.

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Наразі команда з Петрового веде боротьбу за виживання в УПЛ. За чотири тури до фінішу сезону Інгулець посідає 15 місце, яка відправить команду напряму в Першу лігу. Від зони перехідних матчів "аграріїв" відділяє три бали.