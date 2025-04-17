Колишній український борець виступив за повернення росіянина у європейську збірну

Колишній український борець Семен Новіков змінив спортивне громадянство. Тепер атлет здобуває медалі на міжнародних турнірах для Болгарії.

Раніше збірну Болгарії з боротьби очолював Сослан Фарнієв. Новіков виступив за повернення російського тренера у національну команду, повідомляє 24 канал із посиланням на TopSport.

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Болгари за повернення росіянина

Борці збірної Болгарії, зокрема Новіков, визнали, що звільнення Сослана Фарнієва помилкою. Через це у національної команди погіршились результати на змаганнях.

Болгарські атлети висловили незгоду стосовно звільнення Фарнієва. Спортсмени наполягають, щоб російського тренера повернули до роботи у національній команді.

Ми всі, включаючи олімпійських і європейських чемпіонів і віцечемпіонів світу, підтримуємо свого наставника та наполягаємо на тому, щоб він був людиною, яка готуватиме нас до важливих боїв у нашій кар'єрі,

– йдеться у заяві.

Представники збірної Болгарії наголосили, що під керівництвом Сослана Фарнієва, вони досягли значного прогресу. Борці зазначили, що результати команди помітно виросли.

Болгарські атлети підкреслили, що їм подобається Сослан Фарнієв. Зокрема, вони довіряють його методам роботи та цінують поведінку російського тренера щодо них.

Нагадаємо, що Семен Новіков змінив українське громадянство у 2023 році через те, що замість нього на Олімпіаду у Токіо вирушив Жан Беленюк. На Іграх 2024 року він виграв "золото" у складі збірної Болгарії.