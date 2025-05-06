Сербський Партизан вдруге зібрався на "Братський кубок", що пройде у Москві. За свою дружбу з терористами "могильники" отримають солідну винагороду.

Російські футбольні клуби відсторонені від єврокубків з лютого 2022 року. Свою ізоляцію від світового футболу росіяни компенсують проведенням помпезних турнірів за участю лояльних команд, пише 24 Канал з посиланням на Telegraf.rs.

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Росіяни збільшили винагороду за "братство"

Показово, що навіть сербів росіяни підкуповують грошима. За інформацією джерела, за участь у так званому "Братському кубку" белградський Партизан отримає 250 тисяч євро. Ба більше, організатори оплатять проживання у столиці країни-терористки та покриють усі витрати на приїзд.

Торік Партизан теж брав участь у цьому турнірі. Тоді росіяни заплатили клубу з Белграда 100 тисяч євро. Зазначимо, що, окрім Партизана, в турнірі візьмуть участь дві московські команди – ЦСКА та Динамо, а також ОФК Белград.

Нагадаємо, що у кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25 київське Динамо показово розгромило друзів російських терористів. Підопічні Олександра Шовковського за підсумком двох матчів перемогли Партизан – 9:2.

Раніше повідомлялося, що московський ЦСКА 18 травня проведе гала-матч на честь 20-річчя перемоги в Кубку УЄФА. Свою участь в поєдинку підтвердив експартнер Андрія Шевченка по лондонському Челсі Клод Макелеле.