Експерша ракетка світу похизувалась ідеальним тілом у яскравому купальнику

Серена Вільямс після завершення кар'єри тримає себе у чудовій формі. Легендарна екстеніситка схудла, чим радо поділилась зі своїми шанувальниками.

43-річна колишня спортсменка опублікувала світлини на своїй сторінці в інстаграм з відпочинку. Вільямс приголомшила підписників чудовим зовнішнім виглядом, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Серена Вільямс

Серена Вільямс поділилась кадрами з відпочинку біля басейну. Легендарна екстенісистка похизувалась ідеальною фігурою.

Палка Вільямс постала перед камерою у яскравому купальнику та штанах з цікавим орнаментом трав'янистого кольору. Ефектний образ Серени чудово доповнили стильні чорні окуляри.

Вільямс опублікувала кадри з відпочинку / Фото з інстаграму екстенісистки

Нагадаємо, що Серена Вільямс свого часу була першою ракеткою світу. Також колишня тенісистка стала 23-разовою переможницею турнірів серії Grand Slam та має у своєму активі чотири золотих медалі Олімпійських ігор.