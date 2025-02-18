Експерша ракетка світу похизувалась ідеальним тілом у яскравому купальнику
- Серена Вільямс після завершення кар'єри продемонструвала чудову фігуру, поділившись фотографіями в яскравому купальнику.
- Колишня тенісистка Вільямс опублікувала знімки з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.
Серена Вільямс після завершення кар'єри тримає себе у чудовій формі. Легендарна екстеніситка схудла, чим радо поділилась зі своїми шанувальниками.
43-річна колишня спортсменка опублікувала світлини на своїй сторінці в інстаграм з відпочинку. Вільямс приголомшила підписників чудовим зовнішнім виглядом, повідомляє 24 канал.
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Розкішна Серена Вільямс
Серена Вільямс поділилась кадрами з відпочинку біля басейну. Легендарна екстенісистка похизувалась ідеальною фігурою.
Палка Вільямс постала перед камерою у яскравому купальнику та штанах з цікавим орнаментом трав'янистого кольору. Ефектний образ Серени чудово доповнили стильні чорні окуляри.
Вільямс опублікувала кадри з відпочинку / Фото з інстаграму екстенісистки
Нагадаємо, що Серена Вільямс свого часу була першою ракеткою світу. Також колишня тенісистка стала 23-разовою переможницею турнірів серії Grand Slam та має у своєму активі чотири золотих медалі Олімпійських ігор.