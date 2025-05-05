Мінмолодьспорту усунуло Седнєва від виконання обов'язків через скандал із тендерами
- Сергія Седнєва усунули від частини обов'язків через скандал з тендерами на закупівлю обладнання для зимових видів спорту.
- Мінмолодьспорту заборонило Седнєву брати участь у підготовці пропозицій та розподілі фінансів для збірних команд України.
Сергія Седнєва було відсторонено від виконання частини обов'язків. Начальник відділу зимових олімпійських видів спорту Мінмолодьспорту потрапив у тендерний скандал.
Колишній біатлоніст замішаний у схемах щодо закупівель обладнання для зимових видів спорту. Через що міністерство вирішило усунути чиновника, повідомляє 24 канал із посиланням на Трибуну.
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Рішення Мінмолодьспорту
Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту Сергія Седнєва зобов'язали зупинити підготовку пропозиції щодо забезпечення збірних команд України, як фінансового, так і матеріального.
Окрім того, Седнєв не може брати участі розподілі фінансових ресурсів, які були виділені на зимовий спорт, а також контролювати їх ефективний розподіл.
Чиновник спростував звинувачення в його сторону. Зі слів Сергія Седнєва, він не мав контроль над даними закупівлі та особисто не знайомий з людьми, які були зазначені у документах, навіть власну тещу.
- Сергій Седнєв є досить відомим та успішним біатлоністом у минулому. Свого часу він був призером чемпіонату світу у 2011 році та перемагав на етапі Кубка світу у 2010 році.
- У 2015 році Седнєв завершив кар'єру, адже був дискваліфікованим через вживання заборонених речовин – допінгу.