НОК України привітав зрадника Бубку з днем народження, а потім видалив допис
- НОК України привітав Сергія Бубку з днем народження у соцмережах, але швидко видалив допис після негативної реакції користувачів.
- Бубка покинув Україну влітку 2022 року, його компанії звинувачують у бізнесі з росіянами на окупованих територіях, а Рух "ЧЕСНО" просить позбавити його державних нагород.
Олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною Сергій Бубка 4 грудня святкує день народження. НОК України хотів зробити своєму колишньому президенту щось приємне, але потім раптово передумав.
Сергій Бубка з 2005 по 2022 рік очолював Національний олімпійський комітет. Тож організація вирішила привітати прославленого спортсмена, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.
Як НОК України привітав Бубку?
У соціальних мережах НОК України опублікував допис з вітаннями на адресу Сергія Бубки. Проте через короткий проміжок часу публікація була видалена.
Уважні підписники встигли зробити скриншоти. Вітання з 62-річчям колишнього президента НОК України викликало обурення у соціальних мережах. Одіозному функціонеру не пробачили його вчинки під час війни, попри величезні здобутки у спорті.
НОК України привітав Бубку з днем народження / скриншот із соцмереж НОК України
Чому привітання Бубки викликало обурення?
- Зазначимо, що Сергій Бубка залишив межі України ще влітку 2022 року за спеціальним листом. З того часу він більше не приїздив до Батьківщини.
- Журналісти Bihus Info провели розслідування діяльності фірм Бубки, які були на нього зареєстровані. Виявилося, що компанії олімпійського чемпіона ведуть бізнес з росіянами на окупованих територіях. Зокрема йшлося про продаж пального.
- СБУ України відкрило кримінальне провадження щодо діяльності фірм експрезидента НОК України. Проте наразі жодного судового рішення у справі немає.
- Рух "ЧЕСНО" звернувся до РНБО щодо позбавлення державних нагород Сергія Бубки. У заяві йшлося, що в умовах повномасштабної російської агресії є неприпустимим, що колишній спортсмен має звання Герой України. Крім того, Рух включив Бубку до Реєстру зрадників.
- До речі, під час політичної діяльності Бубка належав до проросійської Партії Регіонів та був радником президента-втікача Віктора Януковича.