НОК Украины поздравил предателя Бубку с днем рождения, а потом удалил публикацию
- НОК Украины поздравил Сергея Бубку с днем рождения в соцсетях, но быстро удалил сообщение после негативной реакции пользователей.
- Бубка покинул Украину летом 2022 года, его компании обвиняют в бизнесе с россиянами на оккупированных территориях, а Движение "ЧЕСНО" просит лишить его государственных наград.
Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка 4 декабря празднует день рождения. НОК Украины хотел сделать своему бывшему президенту что-то приятное, но потом внезапно передумал.
Сергей Бубка с 2005 по 2022 год возглавлял Национальный олимпийский комитет. Поэтому организация решила поздравить прославленного спортсмена, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.
Как НОК Украины поздравил Бубку?
В социальных сетях НОК Украины опубликовал сообщение с поздравлениями в адрес Сергея Бубки. Однако через короткий промежуток времени публикация была удалена.
Внимательные подписчики успели сделать скриншоты. Поздравление с 62-летием бывшего президента НОК Украины вызвало возмущение в социальных сетях. Одиозному функционеру не простили его поступки во время войны, несмотря на огромные достижения в спорте.
НОК Украины поздравил Бубку с днем рождения / скриншот из соцсетей НОК Украины
Почему поздравление Бубки вызвало возмущение?
- Отметим, что Сергей Бубка покинул пределы Украины еще летом 2022 года по специальному письму. С тех пор он больше не приезжал на Родину.
- Журналисты Bihus Info провели расследование деятельности фирм Бубки, которые были на него зарегистрированы. Оказалось, что компании олимпийского чемпиона ведут бизнес с россиянами на оккупированных территориях. В частности речь шла о продаже горючего.
- После выхода сюжета СБУ Украины открыло уголовное производство в отношении деятельности фирм экс-президента НОК Украины. Однако пока никакого судебного решения по делу нет.
- Движение "ЧЕСТНО" обратилось в СНБО о лишении государственных наград Сергея Бубки. В заявлении говорилось, что в условиях полномасштабной российской агрессии недопустимо, что бывший спортсмен имеет звание Герой Украины. Кроме того, Рух включил Бубку в Реестр предателей.
- Кстати, во время политической деятельности Бубка принадлежал к пророссийской Партии Регионов и был советником президента-беглеца Виктора Януковича.