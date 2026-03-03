Врятував Олімпіаду для Ломаченка: чому боксери кинулися захищати втікача Бубку

Після заклику Владислава Гераскевича позбавити Сергія Бубку звання Героя України низка боксерів одразу ж виступили на захист колишнього президента НОК. Ймовірна причина криється в епізоді, який стався на чемпіонаті світу 2011 року.

На відміну від Олімпіади-2026, тоді Бубка використовував свій вплив для захисту інтересів українських спортсменів. Про те, що сталося, розповідав Василь Ломаченко на ютуб-каналі Православні фільми.

Як Бубка допоміг Ломаченку потрапити на Олімпіаду?

У стрічці "Здрастуй, брате, Христос Воскрес" дворазовий олімпійський чемпіон пригадав, як у 2011 році на світовій першості в нього намагалися вкрасти перемогу над Робсоном Койсенсао. Судді віддали перевагу супернику Ломаченка на один бал. Ця поразка позбавляла українця можливості взяти учась в Олімпійських іграх-2012 у Лондоні.

Проте свою роль зіграв Сергій Бубка. Президент НОК наполіг, щоб апеляцію, яку подала українська сторона, розглянули, і винесли рішення на користь Ломаченка. Залученість посадовця до позитивного результату оскарження підтвердив і віцепрезидент Федерації боксу України Ігор Гайдамака. Бубка використав свій авторитет і вплив на світовий спорт, щоб переконати суддів змінити рішення.

Завдяки втручанню очільника НОК Василь Ломаченко здобув олімпійську ліцензію, а згодом у Лондоні став тріумфатором змагань і виграв своє друге золото.

Хто з боксерів висловився на підтримку Бубки після заяви Гераскевича?