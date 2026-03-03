Врятував Олімпіаду для Ломаченка: чому боксери кинулися захищати втікача Бубку
- Сергій Бубка допоміг Василю Ломаченку потрапити на Олімпіаду-2012, використавши свій вплив для перегляду суддівського рішення на чемпіонаті світу 2011 року.
- Після заклику Владислава Гераскевича позбавити Бубку звання Героя України, боксерська спільнота, включаючи Ломаченка та Усика, висловила підтримку Бубці, тоді як інші діячі спорту підтримали Гераскевича.
Після заклику Владислава Гераскевича позбавити Сергія Бубку звання Героя України низка боксерів одразу ж виступили на захист колишнього президента НОК. Ймовірна причина криється в епізоді, який стався на чемпіонаті світу 2011 року.
На відміну від Олімпіади-2026, тоді Бубка використовував свій вплив для захисту інтересів українських спортсменів. Про те, що сталося, розповідав Василь Ломаченко на ютуб-каналі Православні фільми.
Дивіться також Скандал із Бубкою: чому його називають зрадником і вимагають позбавити звання Героя України
Як Бубка допоміг Ломаченку потрапити на Олімпіаду?
У стрічці "Здрастуй, брате, Христос Воскрес" дворазовий олімпійський чемпіон пригадав, як у 2011 році на світовій першості в нього намагалися вкрасти перемогу над Робсоном Койсенсао. Судді віддали перевагу супернику Ломаченка на один бал. Ця поразка позбавляла українця можливості взяти учась в Олімпійських іграх-2012 у Лондоні.
Проте свою роль зіграв Сергій Бубка. Президент НОК наполіг, щоб апеляцію, яку подала українська сторона, розглянули, і винесли рішення на користь Ломаченка. Залученість посадовця до позитивного результату оскарження підтвердив і віцепрезидент Федерації боксу України Ігор Гайдамака. Бубка використав свій авторитет і вплив на світовий спорт, щоб переконати суддів змінити рішення.
Завдяки втручанню очільника НОК Василь Ломаченко здобув олімпійську ліцензію, а згодом у Лондоні став тріумфатором змагань і виграв своє друге золото.
Хто з боксерів висловився на підтримку Бубки після заяви Гераскевича?
- Одним з перших допис у фейсбуку із компліментами на адресу Сергія Бубки після виступу Владислава Гераскевича у Верховній Раді оприлюднив саме Василь Ломаченко.
- Згодом у ситуацію втрутилася дружина Олександра Усика Катерина, яка закликала "не розкидатися олімпійськими чемпіонами". Сам тричі абсолютний чемпіон світу також став на захист Бубки, оприлюднивши спільне фото з ним.
- "Підтримку і повагу" Сергію Бубці висловила і колишня чемпіонка світу, а нині спортивна функціонерка Аліна Шатернікова.
- Загалом заклик Владислава Гераскевича позбавити Бубку звання Героя України через відсутність чіткої проукраїнської позиції розділив спортивну спільноту. Гераскевича підтримали такі відомі діячі спорту як Мирон Маркевич, Жан Беленюк, Дмитро Сосновський.