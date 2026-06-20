Дерев'янченко вийде на ринг у Нью-Йорку: з ким і коли битиметься українець

Досвідчений український боксер середньої ваги (72, 57 кілограмів) Сергій Дерев’янченко відкрив для себе нову кар’єрну сторінку. Спортсмен повідомив про деталі нового бою.

Наступний поєдинок він проведе у рамках вечора боксу промоутерської компанії Zuffa Boxing. Про це сам Дерев’янченко повідомив в інстаграм.

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Хто стане наступним суперником українця?

Сергій Дерев’янченко (16-6) зійдеться у бою проти американця Джаліла Гекетт (12-1), а саме протистояння складатиметься з 10 раундів.

Бій відбудеться 26 липня у місті Нью-Йорк на базі арени Madison Square Garden.

Зазначимо, що у 2018-2020 рр. наш земляк тричі поступався у боях за титул чемпіона світу. Найкращим його шансом вважається, що поєдинок проти казахстанця Геннадія Головкіна, який Дерев’янченко програв за мінімальним, але рішенням усіх трьох суддів. Тоді чимало експертів не погоджувались із таким вердиктом.

Що ще відомо про Сергія Дерев’янченка?

Наразі 40-річний боксер преживає не найкращий етап у своїй кар’єрі. За останні вісім боїв на професійному рингу він зазнав п’яти поразок.

Останній програш українця був у 2024 році, в бою проти француза Крістіана Мбіллі. За підсумком десяти раундів усі судді одноголосним рішенням віддали перевагу супернику Дерев’янченка: 100−90, 99−91, 98−92. Опонент українця захистив титули WBC Continental Americas та WBA International.

Після цього Сергій здолав американця Джеремі Рамоса у липні 2025 року.