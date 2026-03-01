Був чемпіоном світу, а тепер збиває "Шахеди": що відомо і де зараз Сергій Дзиндзирук

Сьогодні, 1 березня, український боксер Сергій Дзиндзирук відзначає свій 50-й день народження. Його професійний шлях і подальші рішення стали важливою частиною його історії.

Де перебуває український чемпіон світу з боксу і що про нього відомо – розповідає 24 канал.

Як розпочинав свій професійний шлях Сергій Дзиндзирук?

На початку спортивної кар'єри його бої здебільшого відбувалися у Великій Британії та Польщі.

У спеціалізованому боксерському рейтингу BoxRec.com Сергій входить до п'ятірки найкращих українських боксерів в історії незалежно від вагової категорії.

Перше місце посідає Володимир Кличко, друге – Віталій Кличко, третє – Олександр Усик, четверте – Василь Ломаченко. Дзиндзирук замикає топ-5 рейтингу.

Професійний дебют на ринзі відбувся 22 січня 1999 року у Варшаві проти алжирця Рамдане Куане.

Був чемпіоном світу за версією WBO у першій середній вазі з 2005 до 2011 року – один із найуспішніших українських боксерів свого покоління.

2013 рік – останній професійний бій, після чого Сергій завершив кар'єру.

Сергій Дзиндзирук / Фото з відкритих джерел

Найвідоміші бої

Сергій Дзиндзирук проти Серхіо Мартінеса (12 березня 2011, США)

Це був поєдинок за титул середньої ваги проти аргентинця Серхіо Мартінеса.

Саме у 35 років Дзінзірук першим серед українців вийшов на бій за діамантовий пояс WBC.

Мартінес домінував у бою й переміг технічним нокаутом у 8‑му раунді після кількох нокдаунів українця.

Дзиндзирук зазнав першої поразки в професійній кар'єрі в цьому бою, інформує Boxingscene.

Сергій Дзиндзирук проти Даніеля Сантоса

Один із ранніх найважливіших поєдинків у кар'єрі Дзиндзирука – він здобув титул у WBO, перемігши аргентинця Даніеля Сантоcа.

Захист титулу проти Себастьяна Лухана

У травні 2006 року Дзиндзирук захищав титул WBO, зустрівшись із аргентинцем Себастьяном Андресом Луханом і перемігши його рішенням суддів.

Сергій Дзиндзирук проти Лукаса Конечни (27 квітня 2008)

Дзиндзирук успішно захистив пояс чемпіона світу WBO, перемігши чеського боксера Лукасa Конечни.

Де зараз і чим займається Дзиндзирук?

У минулому, під час активної кар'єри, він проживав у Гамбурзі (Німеччина) і боксував під промоушеном Universum Box‑Promotion. Однак зараз, після початку війни, він перебуває в Україні.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Сергій Дзиндзирук вступив у лави Сил територіальної оборони України. Він служить як лейтенант і командир мобільної вогневої групи, виконуючи військові завдання у складі підрозділів тероборони. Мав офіцерське звання лейтенанта запасу.

У лютому 2022 року ми з друзями пішли у військкомат. Нам сказали чекати. Не дуже хотілося гаяти час і вирішили добровільно піти служити до лав територіальної оборони,

– сказав Дзиндзирук.

Сергій Дзиндзирук у війську / Фото з відкритих джерел

Сергій сайту XSPORT пояснив чим він займається на війні.

Завдання моєї мобільної вогневої групи збивати "Шахеди", не пропускати безпілотні літальні апарати на своїй ділянці. Стріляємо по них з кулеметів, намагаємося збити якнайбільше тих, які потрапляють у наше поле зору,

– пояснює боксер.

За словами колишнього боксера у коментарі Kamp-Sport його життя дуже змінилося після початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. Він ніколи не уявляв, що буде носити автомат, чергувати та затримувати людей. На початку він також займався гуманітарною допомогою.