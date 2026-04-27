Російського боксера жорстко побили в Туреччині: з'явилися нові деталі

Після поєдинку російського боксера Сергія Горохова в Туреччині ринг перетворився на арену масової бійки. З'явилися нові деталі інциденту та реакція самого спортсмена.

Скандал стався після чемпіонського бою за версією UBO у Трабзоні. Сутичка між командами російського та турецького боксерів швидко переросла у хаос за участю десятків глядачів, передає 24 Канал.

Що сказав росіянин після бою?

Після інциденту Сергій Горохов прокоментував ситуацію для gazeta.press. За його словами, атака була масовою та раптовою.

У нашому житті було багато бійок, але такої ще ніколи не було. Найголовніше, що у нас є пояс. Їх зірка, яка всіх била, опинилася на підлозі. Російський бомбардир зарядив свою коронну гармату. Я не знаю, на що вони розраховували,

– додав росіянин.

Спортсмен також повідомив, що його команда постраждала від натовпу, який бив росіян руками, ногами та стільцями. Після інциденту поліція супроводжувала команду Горохова до лікарні, де їм надали допомогу, а потім до готелю.

Чому виникла сутичка?

За інформацією очевидців, конфлікт спалахнув, коли Горохов підійшов потиснути руку супернику, але отримав поштовх від представника його команди. Після цього на рингу почалася бійка між командами, а згодом туди вибігли глядачі.

Учасники конфлікту билися руками й ногами, а також кидали пластикові стільці. Сутичка тривала кілька хвилин, а охорона не могла швидко її зупинити через натовп людей.

Російський боксер вважає, що здобув дострокову перемогу над турком Емірханом Калканом, однак офіційно переможець бою не був оголошений.