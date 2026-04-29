Російський боксер, замішаний у скандалі, поділився враженнями від суперечливого бою в Туреччині

Нещодавно боксерський світ був приголомшений скандальною подією. У Трабзоні під час поєдинку між росіянином Сергієм Гороховим та турком Емірханом Калканом виникла масова бійка, що перетворила ринг на справжній хаос.

Чемпіон Росії з боксу поділився подробицями масової бійки в Туреччині, що трапилася після його поєдинку. За його словами, у коментарі для російських ЗМІ, конфлікт розпочався одразу після виходу людей на ринг і швидко переріс у хаотичну сутичку за участю десятків осіб.

Що розповів Горохов про бійку після бою?

Горохов розповів, що спершу намагався зупинити те, що відбувається, кричав "стоп, стоп, стоп", але майже одразу отримав удар у потилицю, через що на кілька секунд втратив орієнтацію.

Я просто закрився руками. Ще пощастило, що були рукавички, я міг хоч якось захищатися,

– сказав він.

Горохов розповів, що навколо постійно з'являлися нові люди, які наносили удари. Він зазначив, що на рингу та поруч летіли стільці, а обстановка була настільки тісною, що встати було неможливо: "Щосекунди підходила нова людина і завдавала удару".

Він також розповів, що помітив кількох людей, які намагалися захистити його від натовпу, але атаки не припинялися. У певний момент він вирішив не боротися та прикинувся слабким, щоб зменшити агресію навколо.

Пізніше його підняли і відвели вбік, де надали першу допомогу. Спортсмен зазначив, що бачив свого секунданта з травмами та людей на трибунах, які жестами вибачалися за події, що відбулися.

Що відомо про бійку після бою з Калканом?

Проблеми почалися ще під час бою: російська команда вдавалася до провокацій та непристойних жестів, що обурило глядачів та суперників.

У третьому раунді суперечки переросли у штовханину на рингу. Після фінального дзвінка ситуація вийшла з-під контролю: глядачі та члени команд кидали стільці і наносили удари ногами та кулаками. Охорона не змогла швидко приборкати заворушення. Через хаос поєдинок було визнано таким, що не відбувся, а організатори розпочали розслідування, повідомляє Karar.

Попри це, Турецька комісія професійного боксу підтвердила перемогу Горохова, який став чемпіоном світу за версією UBO і раніше здобував пояс WBC International. Організація розглядає можливі санкції щодо Емірхана Калкана, включно з тимчасовим відстороненням від спорту.