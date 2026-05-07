"Його можна вважати таким собі українцем": Кривцов описав Мальдеру, який може очолити Україну

Сергій Кривцов високо оцінив Андреа Мальдеру як можливого наставника збірної України. Ексзахисник наголосив, що італієць давно довів свою відданість українському футболу.

Колишній оборонець збірної України поділився спогадами про роботу з Андреа Мальдерою у тренерському штабі синьо-жовтих. Кривцов розповів 24 Каналу, що італійський фахівець не лише легко знаходив контакт із командою, а й став для багатьох майже "своїм".

Що сказав Кривцов про Мальдеру?

Кривцов розповів, що мовного бар'єра між Мальдерою та гравцями практично не існувало. Спеціаліст спілкувався англійською, яку команда добре розуміла, а футбольні нюанси міг доступно пояснити навіть без перекладача.

Ексзахисник підкреслив, що Андреа демонстрував щиру любов до України не словами, а вчинками. Зокрема, він пригадав обіцянку тренера зробити символічне татуювання, яку той виконав, через що заслужив особливу повагу колективу.

Я думаю, його можна вважати таким собі українцем з італійським корінням,

– зазначив Кривцов, характеризуючи можливого кандидата на посаду головного тренера.

Кривцов майже не сумнівається в успіху італійця

Водночас колишній футболіст визнав, що роль головного тренера значно складніша за роботу асистента, адже передбачає повну відповідальність за результат, тиск і публічність.

Попри це, Кривцов переконаний, що Мальдера має всі необхідні передумови для успіху. Він нагадав про досвід італійця у Мілані, співпрацю з Андрієм Шевченком та Роберто Де Дзербі, а також його серйозну професійну базу.

За словами ексоборонця, Андреа потрібно лише підтвердити свою самостійність уже в ролі першого номера, і тоді його призначення може стати сильним кроком для української збірної. Кривцов навіть зізнався, що на 99,9% вірить у його успіх.

Що відомо про можливе призначення Мальдери у збірну України?