Кривцов продав квартиру у Донецьку, коли місто захопили російські бойовики

На весні 2014 року російські збройні формування захопили Донецьк. Це змусило гравців Шахтаря, в тому числі Сергія Кривцова, залишити свої домівки.

Колишній футболіст Шахтаря Сергій Кривцов пригадав трагічні події на Донбасі у 2014 році. Через окупацію міста йому довелося продати свою квартиру, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.

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Продав квартиру менше її вартості

Перед початком бойових дій Кривцов встиг забрати свій автомобіль з бази Шахтаря, а от квартиру довелося залишити.

За рік до початку подій на Донбасі я купив квартиру. Поки робив ремонт, ми трохи менше ніж пів року пожили – і виїхали. Згодом продав її у разів 10 менше вартості,

– поділився спогадами Кривцов.

Зазначимо, що свій останній матч на рідній "Донбас-Арені" Шахтар зіграв 2 травня 2014 року. Тоді "гірники" перемогли маріупольський Іллічівець з рахунком 3:1. Після вимушеного переїзду донецька команда проводила домашні матчі у Львові, Харкові та Києві.

Через повномасштабне вторгнення Росії свої міжнародні поєдинки "гірники" грали у Варшаві та Гамбурзі.

Нагадаємо, що Сергій Кривцов захищав кольори Шахтаря з 2010 по 2023 рік. За цей час він зіграв за "гірників" 224 матчі, забив 13 голів та віддав 4 асисти.

Згодом Сергій продовжив кар'єру в американському Інтер Маямі, де його одноклубником був Ліонель Мессі. На першому тренуванні аргентинця син Кривцова познайомився із Серхіо Агуеро.