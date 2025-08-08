Олександр Усик за свою кар'єру провів чимало поєдинків. Останнім часом український боксер бився у Саудівській Аравії та Великій Британії.

Сергій Лапін висловився щодо Олександра Усика. Директор команди абсолютного чемпіона світу висловився про мрію свого підопічного, повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

Читайте також Усик несподівано отримав виклик від іменитого українського чемпіона

Про що мріє Усик?

Сергій Лапін розповів, що Олександр Усик наразі сфокусований на відновленні після тяжких тренувань та реваншу проти Даніеля Дюбуа. Директор команди українського боксера заявив, що їм потрібен час, аби зрозуміти, як рухатись далі.

Лапін підкреслив, що перший бій проти Дюбуа був у Вроцлаві, що відбувся найближче до дому. Сергій розкрив мрію Олександра Усика.

Звичайно, мрія – битися на Олімпійському стадіоні в Києві. Але з огляду на те, що Росія щодня запускає сотні ракет по Україні, організувати бій на батьківщині зараз просто нереально,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що наступний 25-й бій у своїй кар'єрі Олександр Усик може провести із Джозефом Паркером. WBO зобов'язала абсолютного чемпіона світу захищати титул у поєдинку з новозеландським боксером.

Раніше повідомляли про те, що Абель Санчес назвав боксера, який може здолати Олександра Усика в очному протистоянні.