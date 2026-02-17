"Промили мізки" у Криму: експартнер футболіста-зрадника пояснив рішення перейти на бік ворога

Колишній гравець луцької Волині Сергій Петров після переходу на бік Росії закінчив життя на війні. Його експартнер заявив, що вирішальним став період у Криму, де футболісту "промили мізки".

За словами колишнього партнера Петрова по луцькій Волині Анатолія Діденка, жодних ознак радикальних поглядів у нього раніше не було. Але поїздка на окупований півострів і гроші змінили все, інформує sport.ua.

Що вплинуло на Петрова?

Екснападник, а нині тренер жіночої команди Сістерс (Одеса), Анатолій Діденко розповів, що виступав разом із Петровим у сезонах 2015/16-2016/17. Тоді той нічим не виділявся – ні поведінкою, ні поглядами.

Пізніше Сергій Петров поїхав до окупованого Криму – і саме після цього, за словами Діденка, змінився.

Мабуть після того, як він поїхав до Євпаторії, там йому "промили мізки",

– припустив тренер.

Футболіст у підсумку опинився у штурмовій бригаді армії РФ та загинув у війні проти України. При цьому інший його одноклубник Роман Годований воював у складі українських сил оборони.

Чи міг Діденко опинитися в окупованому Криму?

Анатолій Діденко розповів, що свого часу і йому пропонували поїхати грати на окупований півострів, однак футболіст категорично відмовився. При цьому, були українські гравці, які погоджували на такий крок через фінансові пропозиції.

За його словами, футболісти часто не замислювалися над наслідками: пропонували "якісь грошенята" – цього вистачало для рішення поїхати.

Як ЗСУ ліквідували Петрова?