ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної, який зрадив Україну і воював за росіян
- Сергій Петров, колишній футболіст, який грав за молодіжну збірну України, був ліквідований Збройними Силами України на Покровському напрямку, де воював за російську армію.
- Петров, який після вторгнення росіян добровільно приєднався до російських штурмових військ, грав за декілька клубів УПЛ і провів один матч за збірну України U-21.
Сергій Петров, який виступав за декілька клубів УПЛ і має один матч за футбольну збірну U-21, пішов воювати проти своєї батьківщини за російську армію. На Покровському напрямку він був знищений Збройними Силами України.
Петров після початку повномасштабного вторгнення росіян втік до Криму, а згодом добровільно приєднався до армії-вбивці. Його знищили на Покровському напрямку, пише так звана Федерація футболу Євпаторії.
Які обставини ліквідація ексфутболіста Петрова?
Сергій Петров не просто зрадив Україну та переметнувся до окупаційних військ за власним бажанням, а ще й записався до штурмових бригад, які безпосередньо на полі бою знищують українські міста та катують цивільних.
Під час одного зі штурмів поблизу Покровська колишній футболіст був ліквідований українськими захисниками.
Чим відомий Сергій Петров?
Як зазначає Transfermarkt, нападник був вихованцем луцької Волині, а також грав за кропивницьку Зірку, ПФК Львів, львівський Рух, Металіст 1925 і Агробізнес.
Загалом у Петрова 51 матч в УПЛ, він забив 4 голи.
Також встиг пограти у чемпіонаті Узбекистану, а після повернення до Криму підтримував форму у так званій Таврії-Енерго, яку окупанти створили замість українського клубу.
Один раз виходив на поле у футболці збірної України U-21 – проти Білорусі у 2016 році.