24 Канал пропонує поглянути на долі трьох відомих футболістів, які пройшли через розлучення і новий шлюб.

Сергій Ребров

Історія сімейних перипетій колишнього головного тренера збірної України, мабуть, є однією з найвідоміших.

У 1998 році Ребров одружився з жінкою на ім'я Людмила, вже за рік в них народився син Дмитро. На жаль, ця пара розлучилася на тлі трагічних подій.

Людмила Реброва у 2013 році потрапила у ДТП, в якому вилетіла на зустрічну смугу та протаранила "Жигулі". В автомобілі загинула вагітна жінка. Дружина футболіста після цього виїхала за кордон.

У 2016 році Ребров одружився вдруге з дівчиною на ім'я Анна, яка молодша за нього на 15 років. Разом вони виховують вже трьох синів, наймолодший народився якраз під час роботи Сергія на посаді головного тренера збірної України.

Анна Реброва за освітою психолог, активно користується соцмережами і веде власний ютуб-канал.

Олександр Караваєв

Далеко не всі можуть розповісти, що грали за двох непримиренних суперників – Динамо та Шахтар. Олександр Караваєв є одним з таких унікальних футболістів.

Але сімейне життя правого універсала, який може зіграти як у захисті, так і вище, визначив інший клуб – Севастополь. Саме під час виступів там він познайомився зі своєю першою дружиною Людмилою, і у 2014 році вони відсвяткували весілля.

У пари народилася донька Аріана, але шлюб не тривав довго. Караваєв розлучився. а у 2020 році вдруге дав обітниці – його новою обраницею стала Інна, яка теж мала дитину від першого шлюбу, доньку Поліну. Зараз вони виховують спільного сина Кирила.

Георгій Бущан



Друге весілля Георгія Бущана / фото з інстаграму

Голкіпер, який був основним у збірній України, а зараз виступає в Динамо на правах оренди з Полісся, вперше одружився дуже рано. Вже у 19 років він пов'язав життя із заслуженою артисткою України, примою-балериною Національної опери Христиною Шишпор. Вона старша за Георгія аж на 8 років.

У цьому шлюбі народилася донька Юлія, проте у 2019 році футболіст та зірка театральної сцени розлучились.

Другий раз до РАЦСу Бущан пішов вже у свої 28 разом з дівчиною на ім'я Вікторія. Вони не надто афішують свої стосунки і навіть не розповідають про свого сина.