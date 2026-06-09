Сергій Ребров зупиняє тренерську кар'єру після звільнення зі збірної України

Після провалу з національною командою від Сергія Реброва очікували повернення до клубного футболу, у якому фахівець загалом був успішним. Проте інсайдери стверджують, що українець ухвалив шокуюче рішення про своє майбутнє.

Попри наявність пропозицій з Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Греції, цього літа Ребров, ймовірно, так і не очолить жодну команду. Журналіст Ахмед Раджаб у соцмережі X вказує на наявність у коуча несподіваних обставин.

Дивіться також Ребров не поважає людей, з якими він працює, – Гливинський

Чому Ребров не буде працювати тренером?

Представник спортивних медіа Близького Сходу стверджує, що в українського наставника виникли проблеми особистого характеру, які потребують вирішення. Через це він наразі не готовий підписувати контракт з жодною командою.

Вочевидь, ситуація для Реброва змінилася буквально в останні тижні, адже ще у травні чутки активно сватали його одразу в кілька клубів, а інсайдери стверджували, що агент тренера їздить спілкуватися про його майбутнє з керівниками команд.

Інтерес до українця проявляли Аль-Вахда з ОАЕ та кілька клубів саудівського чемпіонату, включно навіть з Аль-Насром Кріштіану Роналду. Також велися перемовини з грецькими грандами, серед яких найбільше був зацікавлений у послугах Реброва Панатінаїкос.

Чим займається Ребров, окрім тренерства?

Попри припинення роботи зі збірною України, Сергій Ребров залишається на функціонерській посаді: він досі продовжує бути віцепрезидентом Української асоціації футболу і входити до виконавчого комітету.

Щоправда ці свої обов'язки колишній гравець і тренер Динамо ігнорує: він постійно проживає в Іспанії, а на останнє засідання Конгресу УАФ, яке відбувалося в Ужгороді, так і не приїхав.