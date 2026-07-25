Відомий агент розкрив причину безробіття Сергія Реброва

Одразу після відставки з національної збірної України чутки пов'язували Сергій Реброва з багатьма клубами. Проте новий сезон вже не за горами, а екскоуч Динамо, Ференцвароша і Аль-Айна залишається безробітним.

У пресі з'являлася інформація, що наставник має певні проблеми особистого характеру і ледь не припиняє свою тренерську діяльність. Проте за словами відомого футбольного агента Вадима Шаблія, це не відповідає дійсності, пише 24 Канал.

Чому Ребров не знайшов нову роботу

За словами Шаблія, в компанії якого Реброва нещодавно помітили разом з Михайлом Мудриком, 52-річний колишній нападник Динамо не потребує перерви у кар'єрі і цілком готовий продовжувати тренувати. Проблема у тому, що жоден клуб не запропонував йому тих умов, які б задовольнили коуча.

Під час роботи з національною збірною України Ребров отримував на свій тренерський штаб близько 2 мільйонів євро на рік. Судячи з усього, такі фінансові апетити поки не сходяться з можливостями команд, зацікавлених у послугах наставника.

Шаблій переконує, що Реброву надходять чимало пропозицій – серед них є як нові для нього чемпіонати, так і клуби, які вже мають досвід співпраці з українцем.

Кого тренував Ребров

Свій тренерський етап футбольної діяльності Сергій Ребров розпочав у Динамо, замінивши звільненого за провальні результати Олега Блохіна у 2014 році.

Разом з киянами він вперше у ХХІ столітті вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів. Також Динамо під його орудою здобуло два чемпіонства.

Після киян Ребров очолював саудівський Аль-Ахлі, угорський Ференцварош та Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів. У збірній України працював з 2023 до 2026 року.