Ребров чи інший: відомий інсайдер озвучив рішення УАФ щодо нового тренера збірної України

Конгрес УАФ цього тижня може нарешті зрушити з місця питання щодо майбутнього збірної України. Боси українського футболу мають вирішити, чи залишиться Сергій Ребров на посаді головного тренера.

У червні на команду чекають контрольні матчі, на час яких у Реброва формально триватиме контракт. Але, за інформацією інсайдера Ігоря Циганика, керувати "синьо-жовтими" нинішній коуч все ж не буде.

Дивіться також "Шевченко не може звільнити Реброва": чому тренер залишається у збірній України після провалу

Що вирішили в УАФ про тренера збірної України?

Циганик говорить, що в УАФ створили декілька чатів обговорення, куди не запросили Сергій Реброва.

Ребров не залишиться головним тренером збірної. Але це не рішення УАФ — це рішення самого Реброва. Вже вирішується, хто тренуватиме команду. Головне прізвище — Маркевич,

– заявив журналіст.

При цьому ситуація з тим, що угода Сергія Реброва чинна до кінця липня, створює для асоціації певні труднощі. Розглядається дещо дивне рішення щодо товариських матчів у червні.

Створюється така схема, що до кінця червневого збору збірну може тренувати Олег Лужний, а потім він передасть повноваження Маркевичу. Нині це обговорюється саме так,

– додав інсайд Циганик.

В УАФ нібито насправді хотіли б запросити тренувати головну команду італійця Андреа Мальдеру, який працював у тренерському штабі Андрія Шевченка. Але на заваді стає те, як була завершена співпраця зі спеціалістом та іншими помічниками нинішнього президента асоціації.

Що відомо про відставку Реброва і призначення Маркевича?