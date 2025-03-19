Чи зіграє Довбик: Ребров розповів про кадрову ситуацію напередодні матчу з Бельгією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зіткнувся з кадровими труднощами перед матчем з Бельгією. Під питанням залишається участь в поєдинку основного форварда Артема Довбика.

Напередодні відповідального поєдинку проти Бельгії стало відомо про хворобу Артема Довбика. Форвард "синьо-жовтих" підхопив вірусну інфекцію, пише 24 Канал.

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Що сказав Ребров про стан Довбика

Головний тренер збірної України Сергій Ребров на передматчевій пресконференції прокоментував стан Артема Довбика. Форвард італійської Роми ризикує пропустити важливий матч. Не виключено, що Довбик залишить розташування команди за прикладом травмованого Максима Таловєрова.

"На жаль вчора Артем звернувся з високою температурою, на жаль – це інфекція. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе. Сьогодні він не тренувався в загальній групі.

Теж саме з Максимом Таловєровим, який приїхав до збірної з пошкодженням і зараз вже повернувся у клуб.

Решта хлопців працюють та розуміють важливість завтрашньої гри", – повідомив Ребров.

Зазначимо, що у розпорядженні Сергія Реброва залишається два нападники – Роман Яремчук та Владислав Ванат. Також за потреби на вістрі атаки можуть вийти Андрій Ярмоленко або Олексій Гуцуляк.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок збірна України проведе в іспанській Мурсії. Перша зустріч з Бельгією відбудеться у четвер, 20 березня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Матч-відповідь плей-оф Ліги націй пройде в Генку 23 березня. Переможець протистояння отримає право грати в наступному сезоні Ліги націй в дивізіоні А, а невдаха виступатиме в дивізіоні В.