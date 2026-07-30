Ребров вперше повернеться в Україну

Колишній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров збирається повернутись до рідної країни. Проте, це не пов’язано з тренерською діяльністю.

Сергій Ребров планує навідатись до України з професійною метою, оскільки він є віцепрезидентом УАФ. Про це повідомив сайт Ua-football.

Що відомо про відвідини

Після звільнення з посади головного тренера збірної України Сергій Ребров ще не приїздив у рідні краї. Джерело, зазначає, що у цей час 50-річний фахівець займатиметься вирішенням своїх, паперових питань.

Відомо, що в ході цього візиту Сергій Ребров працюватиме в УАФ над владнанням особистих питань з документами,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що не так давно з’явилась інформація, що Сергій Ребров має проблеми особистого характеру і навіть може завершити спортивну кар’єру.

Щоправда, згодом відомий агент Вадим Шаблій повідомив, що це не відповідає дійсності, а фахівець не потребує перерви у кар'єрі і цілком готовий продовжувати тренувати. Нагадаємо, що Ребров разом із родиною проживає в Іспанії.

Що відомо про тренерську кар’єру Реброва

Свій тренерський етап футбольної діяльності Сергій Ребров розпочав у Динамо, замінивши звільненого за провальні результати Олега Блохіна у 2014 році.

Згодом, у сезоні 2015/16, київське Динамо під керівництвом Реброва вийшло у плей-оф Ліги чемпіонів.

Слідом за цим відбувся закордонний етап кар'єри Реброва. Спершу він працював у Саудівській Аравії разом із Аль-Ахлі, після чого тренував угорський Ференцварош, а згодом опинився у ОАЕ в рамках співпраці із Аль-Айном.