"Давно заслужив на відставку": відомий тренер назвав головну причину провалу Реброва у збірній
- Тренер Олег Федорчук розкритикував Сергія Реброва за відсутність відповідальності та запропонував звільнити його пів року тому, що могло б покращити результати збірної.
- Ребров, на думку Федорчука, має мешкати в Україні для більшої ефективності, але сам тренер готовий знизити зарплату, щоб залишитися у збірній, тоді як УАФ розглядатиме його відставку на конгресі 17 квітня.
Український футбольний тренер Олег Федорчук дорікнув керманичу національної збірної Сергію Реброву за відсутність відповідальності. Коуч також відзначив, що Ребров не став для гравців і вболівальників прикладом.
Наші кривдники шведи показали, як вчасні кадрові рішення можуть вирішити кризу. Натомість Ребров, як заявив Федорчук у коментарі Expres.online, не дав вивести збірну з ями.
Що сказав Олег Федорчук про Сергія Реброва?
Заслужений тренер вважає, що УАФ мала звільнити Реброва ще пів року тому. Цей крок одразу б пішов на користь команді і дозволив би уникнути ганьби у відборі на чемпіонат світу.
Ребров давно заслужив на відставку. За цей час УАФ призначила б нового керманича зі своїми ідеями, і це був би шанс. До речі, так вчинили шведи,
– заявив Олег Федорчук.
Коуч також окреслив коло причин невдач Реброва на чолі головної команди. Одна з найважливіших полягала у тому, яке місце колишній гравець Динамо обрав для свого проживання.
Таке враження, що він був абсолютно впевнений у тому, що його ніхто не звільнить навіть попри низькі результати. Причин невдачі багато, і одна з них — його життя в Іспанії. На мою думку, посада головного тренера збірної спортивно-політична. Він має мешкати в Україні, щоб передавати впевненість гравцям та вболівальникам,
– наголосив Федорчук.
Що відомо про відставку Сергія Реброва?
- Сам Ребров не хоче залишати збірну України. За інформацією відомого журналіста і коментатора Віктора Вацка, тренер готовий піти на зниження заробітної плати, аби продовжити контракт, і при цьому вважає свої результати на чолі національної збірної цілком задовільними.
- В Українській асоціації футболу не поспішають ухвалювати кадрові рішення. Ймовірно, питання відставки Реброва буде порушене на конгресі УАФ, який має відбутися в Ужгороді 17 квітня.
- Претендентами на місце Реброва біля керма збірної називають Унаї Мельгосу, Руслана Ротаня, Мирона Маркевича, Ігоря Йовічевича, Паулу Фонсеку.