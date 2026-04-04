"Давно заслужив на відставку": відомий тренер назвав головну причину провалу Реброва у збірній

Український футбольний тренер Олег Федорчук дорікнув керманичу національної збірної Сергію Реброву за відсутність відповідальності. Коуч також відзначив, що Ребров не став для гравців і вболівальників прикладом.

Наші кривдники шведи показали, як вчасні кадрові рішення можуть вирішити кризу. Натомість Ребров, як заявив Федорчук у коментарі Expres.online, не дав вивести збірну з ями.

Що сказав Олег Федорчук про Сергія Реброва?

Заслужений тренер вважає, що УАФ мала звільнити Реброва ще пів року тому. Цей крок одразу б пішов на користь команді і дозволив би уникнути ганьби у відборі на чемпіонат світу.

Ребров давно заслужив на відставку. За цей час УАФ призначила б нового керманича зі своїми ідеями, і це був би шанс. До речі, так вчинили шведи,

– заявив Олег Федорчук.

Коуч також окреслив коло причин невдач Реброва на чолі головної команди. Одна з найважливіших полягала у тому, яке місце колишній гравець Динамо обрав для свого проживання.

Таке враження, що він був абсолютно впевнений у тому, що його ніхто не звільнить навіть попри низькі результати. Причин невдачі багато, і одна з них — його життя в Іспанії. На мою думку, посада головного тренера збірної спортивно-політична. Він має мешкати в Україні, щоб передавати впевненість гравцям та вболівальникам,

– наголосив Федорчук.

Що відомо про відставку Сергія Реброва?