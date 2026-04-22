"Плювок в обличчя": відомий спортивний юрист вимагає від Шевченка і Реброва звіт про роботу

Колишній очільник Федерації легкої атлетики України, а нині популярний спортивний юрист, адвокат Владислава Гераскевича Євген Пронін прокоментував відставку Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України.

На думку функціонера, Українська асоціація футболу не може обмежитися самим фактом звільнення коуча і дописами-подяками у соцмережах. Пронін у коментарях в інстаграмі вимагає, щоб перед українцями прозвітували за роки роботи спеціаліста з головною командою.

Чому Шевченко і Ребров мають надати звіт про роботу перед вболівальниками?

На думку юриста, Сергій Ребров та президент УАФ Андрій Шевченко зобов'язані провести звітну пресконференцію, щоб публічно проаналізувати результати роботи наставника.

Якщо за підсумками всього контрактного циклу не буде відповідей на логічні питання за особистої присутності Реброва - це буде плювок в обличчя всім вболівальникам українського футболу. У цього штабу були зарплати не три копійки. Я міг очолити збірну та про*бати відбір на ЧС, а гроші б на дрони відправив би,

– нарікає Пронін.

Експрезидент Федерації легкої атлетики наголосив, що футбольна спільнота має повне право почути від відповідальних за результати збірної висновки щодо того, що вдалося, а що ні, адже це "питання поваги до людей, які живуть цією командою".

Чого досягла збірна України під орудою Сергія Реброва?