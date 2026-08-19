"Навіщо це все": екснападник Динамо звернувся до Реброва щодо гри в падел з росіянином

Скандал довкола Сергія Реброва, який в Іспанії грав у падел разом з росіянином Березуцьким, не збавляє оберти. На ганебну історію відреагував відомий ексгравець Динамо та збірної України Артем Кравець.

На своєму ютуб-каналі колишній форвард нагадав про власну позицію щодо громадян країни-агресора. На цьому тлі вчинок Реброва залишається для нього незрозумілим, пише 24 Канал.

Що сказав Артем Кравець про гру Реброва в падел з Березуцьким

Кравець визнав, що для нього особисто інформація про те, що Сергій Ребров грає в падел у парі з Василем Березуцьким, не стала новиною, бо він знав про це і раніше. Навіть саме відео, яке потрапило у мережу, може бути не надто свіжим.

При цьому екснападник Динамо читав думку, що нібито Березуцький критично висловився щодо війни і поїхав з Росії жити в Європу. Проте нещодавно тренував команду Урал, що свідчить про те, що проблем з путінський режимом, який Кравець порівнює з гітлерівським, у нього немає.

Колишній футболіст не розуміє, чому Сергій Ребров не міг знайти собі у Марбельї іншого партнера для гри у падел. Кравець вважає, що коуч, до якого він ставиться з повагою, сам дав привід для розмов і критики на свою адресу.

Навіщо це робити? Ви віцепрезидент УАФ, були нещодавно головним тренером збірної. Навіщо взагалі давати хоч якісь приводи задля того, щоб от отаке виникало? Україна перебуває у стані війни і для мене все однозначно, для всіх все однозначно. У мене діти спілкуються українською мовою. Я спілкуюся українською мовою. Навіщо це все?

– обурюється Артем Кравець.

Динамівець підкреслив, що він і сам грає у падел, але в його команді рашистів немає.