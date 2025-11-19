Після переможного матчу у профілі Сергія Реброва в інстаграмі з'явився пост, який головний тренер збірної України присвятив українським військовим. Наставник зі словами подяки звернувся до ЗСУ, пише 24 Канал.

Дивіться також Травми залікуєте в команді: перші слова Реброва у роздягальні після перемоги над Ісландією

Що сказав Ребров на адресу українських військових?

Український коуч наголосив, що це той випадок, коли одного банального "дякую" не достатньо. Водночас Ребров зауважив, що саме це "дякую" має найсильніший зміст, емоції та повагу до наших захисників.

Це дякую, усім людям, які зараз боронять нашу державу загалом, та кожного з нас зокрема. Це люди на яких тримається все. Люди, завдяки яким ми можемо грати і перемагати. Завдяки яким можемо жити. Я завжди пам’ятаю завдяки кому ми є. Завжди говорю про це перед командою,

– написав тренер "синьо-жовтих".

Ребров додав, що команда завжди рада бачити військових на тренування та дарувати миті радості після переможних матчів.

Нагадаємо, що після матчу 16 листопада у соцмережах Реброва також з'явилась публікація, у якій він подякував усім українцям, голові держави Володимиру Зеленському та його Офісу.

До слова. За даними Transfermarkt, Ребров провів на чолі збірної 32-гу гру. Наставник зрівнявся за цим показником із Йожефом Сабо у списку тренерів, які провели найбільшу кількість матчів, працюючи із національною командою. Коучі ділять між собою четверту та п'яту сходинки. Натомість лідером залишається нинішній президент УАФ Андрій Шевченко (52 поєдинки).

З ким може зіграти Україна у плей-оф відбору на ЧС-2026?