Відсвяткував 34-й День народження: Сидорчук забив гол у чемпіонаті Бельгії

У п'ятницю, 2 травня, відбувся 7-й тур другого етапу чемпіонату Бельгії. В одному з матчів Вестерло приймав Дендер.

Сергій Сидорчук, який грає за Вестерло, вийшов за декілька хвилин до кінця матчу. Проте український півзахисник встиг відсвяткувати своє 34-річчя голом, повідомляє 24 канал.

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Добив суперника

Вестерло вигравало у Дендера по ходу зустрічі з рахунком 3:2. На 90+4 хвилині головний тренер вирішив внести корективи у гри та випустив Сергія Сидорчука.

Український півзахисник відзначився забитим м'ячем через дві хвилини після виходу на поле. Цей гол став другим для Сидорчука у поточному сезоні, до цього він забив Стандарду.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Сергій Сидорчук зіграв у 16 матчах за Вестерло в офіційних турнірах. Український хавбек також має у своєму активі 2 гольові передачі.