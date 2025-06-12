Їхня мета стерти націю, – Стаховський емоційно звернувся до американців щодо війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців взяли зброю до рук, щоб боронити рідну країну від окупантів. Одним з таких героїв є і зірковий тенісист Сергій Стаховський.

Він з перших днів став добровольцем і наразі проходить службу в ЦСО СБУ "Альфа". Напередодні колишній спортсмен виступив в ефірі американського телебачення з важливим меседжем, повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що сказав Стаховський американському народу

Експерша ракетка України розповів, що наша нація ніколи не здасться у війні. Він заявив, що розраховує на допомогу від США, але навіть без неї ми не погодимося на капітуляцію й не підпишемо договір про мир на ганебних умовах:

Я тут, щоб сказати: Україна буде битися. З підтримкою чи без неї – це нічого не змінює. Якщо – і ми сподіваємося, що цього не станеться – США повністю припинять допомогу, це не означає, що ми підпишемо мир із Росією. Їхня мета – знищити Україну, вбити всіх українців, стерти націю. Будь-яка мирна угода з Росією буде всього лише коротким перепочинком перед наступним повномасштабним наступом.

Також колишній тенісист розповів, чому вирішив повернутися з-за кордону, де був на початку повномасштабного вторгнення. Він заявив, що долучився до війська з почуття власного обов'язку.

"Я повернувся не з почуття провини, а з почуття обов'язку. Це країна, в якій я народився, країна, яку я представляв протягом усієї своєї тенісної кар'єри. Що допомагає мені рухатися далі? Усе дуже просто – рівень ненависті, з яким ми стикаємося з боку ворога.

Я бачив це на власні очі в перші роки війни, коли брав участь у різних операціях на передовій. Бачив, як вони вбивають і страчують наших полонених, офіцерів, цивільних українців. Це не вкладається в мене в голові, як таке взагалі може робити людина", – сказав Стаховський.

До слова. Сергій Стаховський завершив професійну кар'єру тенісиста у січні 2022 року. Його найвищою позицією у світовому рейтингу була 31-ша сходинка.

Нагадаємо, що також частиною Сил оборони України наразі є легенда київського Динамо Владислав Ващук. Нещодавно він отримав нове військове звання.