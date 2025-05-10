Вибухало протягом тижня, – Стаховський розповів про найуспішнішу операцію проти ворога
- Сергій Стаховський, колишній тенісист, тепер служить у спецпідрозділі СБУ "Альфа" і брав участь у знищенні великого ворожого арсеналу в Торопці Тверської області у вересні 2024 року.
- Підрозділ Стаховського також провів успішну операцію в Курській області, взявши в полон більше сотні російських військових, а також знищив два гвинтокрили за допомогою FPV.
Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський з початку повномасштабної війни став на захист Батьківщини. Прославлений тенісист без вагань змінив ракетку на автомат.
Наразі Сергій Стаховський перебуває у складі спецпідрозділу СБУ "Альфа". Екстенісист розповів про найефективнішу операцію, в якій взяв безпосередню участь, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.ua.
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Вибухова операція за участю Стаховського
У вересні 2024 року Сили оборони знищили один з найбільших ворожих арсеналів, який знаходився у Торопці Тверської області. Тоді українським воїнам вдалося знищити велику кількість боєприпасів, в тому числі дороговартісні ракети.
Там було близько 160 000 тонн боєприпасів, які вибухали протягом тижня. Ми завдали це ураження спільно з іншими підрозділами Сил оборони. І це суттєво знизило ворожі постачання БК на фронт,
– розповів Стаховський.
Також підрозділ Сергія провів успішну штурмову операцію в Курській області, коли вдалося взяти в полон велику кількість російських військових.
"Ще одна операція – співробітники центру з мого підрозділу штурмували укріпрайон противника з дворівневими бетонними підземними укріпленнями на Курщині. На мою думку, це одна з найефективніших штурмових операцій. Тоді спецпризначенці взяли в полон більше сотні російський військових – безпрецедентна історія.
Також наші співробітники вразили два гвинтокрили за допомогою FPV", – розповів колишній тенісист.
Нагадаємо, що Сергій Стаховський на початку повномасштабного вторгнення приєднався до тероборони Києва. Згодом служив у мінометному взводі у складі 4-ї окремої бригади швидкого реагування Нацгвардії. Потім увійшов до спецпідрозділу СБУ "Альфа". Стаховський був учасником боїв за Бахмут та Авдіївський коксохімічний завод.