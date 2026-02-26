"Їхній вплив більший – це жахливо": легенда українського тенісу про допуск росіян до змагань

Ексзірка українського тенісу жорстко висловився щодо спроб повернути Росію у міжнародний спорт. Він наголосив, що допуск росіян до змагань під власним прапором є неприйнятним.

У спортивних кулуарах дедалі частіше звучать заяви про можливе повернення росіян на великі турніри. Колишній тенісист, а нині військовослужбовець Сергій Стаховський розповів 24 Каналу, що такі кроки є небезпечним сигналом для всього світу.

Вплив Росії на МОК

За словами Стаховського, спроби повернути Росію у світовий спорт виглядають ганебно. Він визнав, що наразі держава-агресор має більше важелів впливу на Міжнародний олімпійський комітет, ніж Україна.

Те, що Росію намагаються повернути у світовий спорт – жахливо. Сподіваюсь, що в якийсь момент ми це зможемо вирівняти і гучніше заявляти про свою позицію. Щоб на рівні федерацій ми могли впливати на ті ситуації, які зараз відбуваються. Зокрема, з допуском росіян на змагання,

– наголосив він.

Окремо легенда українського тенісу згадав і про запрошення росіян на Паралімпійські ігри-2026 під власним прапором, підкресливши, що це неприйнятно в умовах війни.

Єдність НОК, спортсменів та голос Гераскевича

Колишній тенісист переконаний, що Україна має діяти консолідовано. Він наголосив на необхідності тісної взаємодії між Національним олімпійським комітетом України та спортсменами.

Наші атлети і так роблять значний внесок, щоб Україна постійно була на світових шпальтах. До прикладу, Владислав Гераскевич. Це дуже потужний рупор на міжнародні арені, який дозволяє нам розказувати про те, що Росія продовжує нас вбивати, і що їх треба зупинити,

– зазначив Стаховський.

Хто такий Сергій Стаховський?