Тенісист, який захищає Україну, звернувся до американців на тлі скандалу Зеленського та Трампа

У п'ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні у Білому домі відбулась офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Перемовини в Овальній залі завершилась сваркою очільників країн.

Після скандальної зустрічі президентів з'явилась інформація, нібито Сполучені Штати Америки планують припинити надання військової допомоги Україні. Сергій Стаховський звернувся до американців на тлі інциденту, повідомляє 24 канал.

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Стаховський пригадав меморандум

Колишня перша ракетка України опублікував в інстаграмі допис, де нагадав американця про Будапештський меморандум.

Тенісист зазначив, що згідно з договором Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін гарантії безпеки.

Дорогі американці, ваш колишній уряд надав моєму колишньому уряду підписані гарантії про недоторканість і безпеку території України та її кордонів. У відповідь ми відмовилися від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. Особисто я надзвичайно вдячний американському народу за підтримку. Але якщо ваш уряд не хоче дотримуватись угоди, просто скажіть про це. Не вдавайте, ніби це наша вина, що ми боремося за свою свободу,

– написав Стаховський.

Нагадаємо, Сергій Стаховський з початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Тенісист долучився до територіальної оборони Києва.

Згодом Стаховський перейшов у мінометний взвод 4-ї окремої бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Наразі Сергій служить у спецпідрозділі СБУ Альфа.