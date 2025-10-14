Виявилося, що в салоні був колишній футболіст збірної України Сергій Задорожний. Його адвокатка Марія Скакун розповіла деталі інциденту, повідомляє 24 Канал із посиланням на видання "Тернополяни".

Чи мав Задорожний відстрочку?

У суботу, 12 жовтня, чинного тренера футбольного клубу Борщів зупинили біля торгового центру "Орнава" для перевірки військово-облікових документів. Він начебто показав документи, але в нього не було відстрочки й люди в балаклавах хотіли відвезти його в ТЦК і СП.

Сергій Задорожний вирішив, що це незаконно, адже він не перебуває у розшуку та попросив виписати йому повістку. Через відмову він закрився в салоні та звернувся до адвокатки.

Вона заявила в коментарі журналістам місцевого новинного порталу "20 хвилин"., що ексфутболіст має право на відстрочку, адже є викладачем. При цьому його військово-облікові дані також у порядку.

"Військово-облікові дані мого клієнта в нормі. Він має право на відстрочку, однак дані про це поки що не підтягнулися в Резерві. Це технічне питання, адже навчальний заклад уже двічі подавав його документи на бронювання. Паралельно ми подали заяву на відстрочку, оскільки викладачі закладів фахової передвищої освіти мають на це право.

Відмови від ТЦК не було, тож зараз очікуємо на підтвердження. Сьогодні знову подали поштою. Йому заблокували рух. Біля машини стоять люди у балаклавах, які назвалися представниками Борщівського ТЦК. Один із них сказав це мені, але я не можу підтвердити, чи то справді так", – розповіла Скакун.

До слова. У Тернопільському обласному ТЦК та СП повідомили, що їхніх працівників на місці інциденту не було.

Зазначимо, що врешті-решт Сергій Задорожний залишив місце подій після доби в автомобілі. Він скориставшись сутичкою біля торгового центру, коли люди у формі й балаклавах відійшли від авто.

Що відомо про Сергія Задорожного?