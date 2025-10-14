Оказалось, что в салоне был бывший футболист сборной Украины Сергей Задорожный. Его адвокат Мария Скакун рассказала детали инцидента, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Тернополяне".

Имел ли Задорожный отсрочку?

В субботу, 12 октября, действующего тренера футбольного клуба Борщев остановили возле торгового центра "Орнава" для проверки военно-учетных документов. Он вроде бы показал документы, но у него не было отсрочки и люди в балаклавах хотели отвезти его в ТЦК и СП.

Сергей Задорожный решил, что это незаконно, ведь он не находится в розыске и попросил выписать ему повестку. Из-за отказа он закрылся в салоне и обратился к адвокату.

Она заявила в комментарии журналистам местного новостного портала "20 минут"., что экс-футболист имеет право на отсрочку, ведь является преподавателем. При этом его военно-учетные данные также в порядке.

"Военно-учетные данные моего клиента в норме. Он имеет право на отсрочку, однако данные об этом пока не подтянулись в Резерве. Это технический вопрос, ведь учебное заведение уже дважды подавал его документы на бронирование. Параллельно мы подали заявление на отсрочку, поскольку преподаватели учреждений профессионального предвысшего образования имеют на это право.

Отказа от ТЦК не было, поэтому сейчас ожидаем подтверждения. Сегодня снова подали по почте. Ему заблокировали движение. Возле машины стоят люди в балаклавах, которые назвались представителями Борщевского ТЦК. Один из них сказал это мне, но я не могу подтвердить, действительно ли это так", – рассказала Скакун.

К слову. В Тернопольском областном ТЦК и СП сообщили, что их работников на месте инцидента не было.

Отметим, что в конце концов Сергей Задорожный покинул место событий после суток в автомобиле. Он воспользовавшись столкновением возле торгового центра, когда люди в форме и балаклавах отошли от авто.

Что известно о Сергее Задорожном?