Легендарний гравець Реала провів розмову з молодим футболістом із Києва

Легенда мадридського Реала Серхіо Рамос поспілкувався з 13-річним киянином Тарасом із клубу Локомотив. Він не лише підтримав юного футболіста, а й вкотре нагадав світу про війну в Україні та труднощі, які щодня переживають українські діти через російську агресію.

Частину цієї бесіди іспанець опублікував на своїй сторінці в інстаграм, наголосивши, що війна триває, а діти в Україні змушені жити в постійному страху та ховатися від обстрілів. Рамос також нагадав, що українські юні спортсмени продовжують тренуватися й мріяти попри всі труднощі.

Про що розповів Рамос після розмови з Тарасом?

У Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру іспанський футболіст розповів історію 13-річного українця, який мріє про професійну кар'єру у футболі.

Йдеться про Тараса з Києва, який, попри складні умови війни, не відмовляється від своєї мрії. За словами Рамоса, щоденна реальність хлопця – це сирени, бомбосховища та постійне відчуття страху.

Втім, підліток продовжує тренуватися і рухатися до своєї цілі. Футболіст наголосив, що ця історія є прикладом того, що спорт – це значно більше, ніж просто гра.

Він формує стійкість, надію та почуття приналежності,

– зазначив Рамос.

Футболіст і раніше не раз висловлював підтримку Україні після початку повномасштабної війни: він продавав благодійні худі, передаючи всі виручені кошти на допомогу українцям, а також ділився фото з українським прапором, підтримуючи дітей і біженців у цей непростий період.

