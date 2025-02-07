Серхіо Рамос знову у грі: з ким підписав контракт зірковий іспанець

Іспанський захисник Серхіо Рамос влітку 2024 року став вільним агентом. Після семи місяців перебування у цьому статусі він знайшов собі нову команду.

38-річний футболіст виступатиме в чемпіонаті Мексики. Він став гравцем Монтеррея, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт мексиканського клубу.

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Новий досвід

Легенда мадридського Реала підписав угоду до кінця 2025 року. За інформацією інсайдерів, його заробітна плата складатиме близько 4 мільйонів євро.

Завдяки своєму лідерству, силі в обороні, здатності атакувати та перемагати, Рамос приїжджає до Монтеррея, щоб увійти в історію з біло-синьою командою. Ласкаво просимо, Серхіо Рамос!

– йдеться у повідомленні клубу.

Що цікаво, іспанець у новому клубі гратиме під 93 номером. Він має для нього особливе значення, адже саме на цій хвилині у 2014 році Серхіо Рамос забив гол у фіналі Ліги чемпіонів, врятувавши Реал від поразки в мадридському дербі та перевів гру в овертайм. У ньому "вершкові" дотиснули принципового суперника та здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Презентація Серхіо Рамоса гравцем Монтеррея: дивіться відео

Довідка. Протягом кар'єри Серхіо Рамос виступав за три клуби – Севілья, Реал і ПСЖ. Всього він здобув на дорослому рівні 28 трофеїв. Досвідчений захисник є рекордсменом збірної Іспанії за кількістю зіграних матчів – 180.

Зазначимо, що дебютувати за новий колектив 38-річний Серхіо Рамос матиме можливість 9 лютого. Монтеррей о 5:00 за київським часом зустрічатиметься з Хуаресом.