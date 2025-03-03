Серхіо Рамос ефектним ударом забив дебютний гол у Мексиці: відео взяття воріт

У понеділок, 3 березня, відбувся останній матч 10 туру чемпіонату Мексики з футболу. В ньому Монтеррей вдома приймав Сантос Лагуну.

Господарі здобули перемогу з рахунком 4:2. Цей поєдинок став особливим для легенди збірної Іспанії та мадридського Реала Серхіо Рамоса, повідомляє 24 Канал.

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Пам'ятна гра для зіркового іспанця

Колишній капітан "вершкових" на початку лютого став гравцем Монтеррея. Це був його другий матч у футболці "біло-синіх" і в ньому 38-річний захисник забив дебютний гол у новій команді.

Це сталося на 57-й хвилині зустрічі. Серхіо Рамос підключився до атаки й ефектно замкнув подачу Серхіо Каналеса, який раніше також виступав за мадридський Реал.

Як Рамос забив перший гол за Монтеррей: дивіться відео

Довідка. Контракт Серхіо Рамоса з Монтерреєм розрахований до кінця 2025 року. До цього він виступав всього за три клуби – Севілья, Реал і ПСЖ.

Зазначимо, що наразі "біло-сині" посідають дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Мексики. Свій наступний матч вони проведуть 6 березня у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ проти Ванкувер Вайткепс о 5:30 за київським часом.