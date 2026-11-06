"Завтра все стане зрозумілішим": сестра Роналду зробила неоднозначну заяву

Старша сестра Кріштіану Роналду Катя Авейру висловилася про відхід свого брата зі збірної Португалії. Родичка футболіста натякнула на продовження конфлікту.

Роналду більше не зіграє за португальську збірну. Катя Авейру відреагувала на це у власному інстаграмі.

Що сестра сказала про майбутнє Роналду

За словами Авейру, можна зробити висновок, що більше публічних деталей стане відомо згодом.

Також сестра 41-річного футболіста зробила натяк на відмову Роналду від прощального матчу за збірну.

Я могла б сказати стільки всього… Але час сам усе покаже. Коли залишається щось, що потребує відповіді… Можливо, вже завтра все стане зрозумілішим… Твоя честь і твій шлях значно важливіші за будь-яке прощання. Я знала, що цей день настане, але ніколи не думала, що це буде настільки боляче,

– написала сестра футболіста.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду оголосив про завершення міжнародної кар’єри у четвер, 5 листопада. Він забив 146 голів та віддав 45 асистів за 234 матчі у збірній.

Що відбувається у кар’єрі Роналду

Відхід зі збірної португальської "сімки" вийшов, м'яко кажучи, не надто приємним. Роналду у вересні просидів на лаві запасних цілий матч Ліги націй з Норвегією.

Тоді Кріштіану залишив розташування національної команди після конфлікту з наставником.

Зазначимо, що тепер на рішення багаторічного лідера команди відреагувала Португальська футбольна федерація.