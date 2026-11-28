В історії українського біатлону важливе місце посідають сестри Віта та Валентина Семеренко. Обидві спортсменки уже завершили спортивні кар’єри.

У 2014-му вони "закрили" два з чотирьох етапів переможної української естафети на Олімпіаді у Сочі, мали призи чемпіонатів світу та етапів Кубка світу. Про те, чим зараз займаються сестри розповідає 24 Канал.

Де зараз Віта та Валентина Семеренко

В Україні. Легендарні біатлоністки наразі переживають перехідний етап від активної спортивної кар’єри до післязмагального життя. Старша на 15 хвилин за свою сестру Віта остаточно попрощалася зі статусом спортсменки у березні. Виступи на міжнародній арені вона завершила ще у 2022-му, але певний час змагалася на національному рівні.

Навесні, під час чемпіонату України, Віта Семеренко та інша учасниця "золотої" олімпійської збірної Олена Підгрушна офіційно попрощалися зі спортом. Відтоді вона веде менш публічний спосіб життя.

Віта Семеренко та Олена Підгрушна / Фото Федерації біатлону України

У липні стало відомо, що президент України призначив Віті Семеренко та плавцю Михайлу Романчуку стипендії, як призерам Олімпійських ігор. Зазначимо, що Віта окрім естафетного золота у 2014-му виграла також "бронзу" у спринті.

Кар’єра Валентини завершилася "тихіше", ніж у сестри. У грудні 2022-го вона виступила на Кубку IBU, згодом не мала символічного прощання з біатлоном. Наприкінці 2025-го чемпіонка світу та Олімпійських ігор стала старшою тренеркою жіночої юнацької збірної України.

Що ще відомо про життя сестер

У соцмережах вони висвітлюють агресію Росії проти України. У червні 2025-го Віта повідомила про знищення батьківського дому в Краснопіллі внаслідок російського авіаційного удару.

Наприкінці жовтня стало відомо, що перестало битися серце батька титулованих сестер.

Віта та Валентина по 11 разів підіймалися на особистий подіум змагань рівня чемпіонатів світу, Кубка світу або Олімпійських ігор. У кар’єрі Віти найвдалішим був сезон 2012/13, коли вона стала 10-ю у загальному заліку Кубка світу, а також 3-у за підсумком гонок з масовим стартом.

Валентина діставалася 3-ї сходинки у загальному заліку Кубка світу 2014/15. Тоді ж їй не вистачило 9 очок для завоювання Малого Кришталевого глобуса у мас-стартах. У березні 2015-го Валя стала чемпіонкою світу у цьому виді програми.