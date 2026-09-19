Поєдинок відбудеться у суботу, 19 вересня, на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Севілья набрала хід перед зустріччю з лідером

Андалусійці несподівано потужно розпочали сезон і після шести турів мають 13 очок. Після поразки від Атлетіко (1:3) команда не програвала: спочатку зіграла внічию з Еспаньйолом (1:1), а потім здобула дві мінімальні перемоги над Валенсією та Депортиво.

Окремо варто відзначити гру Севільї в обороні. У двох останніх матчах команда не пропустила жодного гола, а загалом за шість турів пропустила лише шість м'ячів. Водночас проти Барселони господарям доведеться витримати серйозне випробування, адже каталонці в середньому забивають 4,67 гола за гру.

Севілья не зможе розраховувати на Рубена Варгаса та Аруну Санганте, які відновлюються після травм. Водночас основна група футболістів у строю, а підтримка трибун та високий пресинг можуть стати важливими козирями господарів.

Барселона забиває майже п'ять голів за матч

Команда Хансі Фліка проводить надзвичайно результативний старт сезону. Після розгрому Расінга (7:2) Барселона довела переможну серію до семи матчів у всіх турнірах, а в Ла Лізі вже забила 28 голів. У шести з семи поєдинків сезону каталонці відзначалися щонайменше чотири рази.

Головними атакувальними лідерами залишаються Рафінья та Ламін Ямаль. Бразилець має 9 голів і 3 асисти та очолює бомбардирські перегони чемпіонату, тоді як іспанець записав до свого активу 7 голів і 2 результативні передачі.

Перед виїздом до Севільї Барселона отримала неприємну новину: основний голкіпер Хоан Гарсія травмував меніск і пропустить близько трьох тижнів. Найімовірніше, його замінить Войцех Щенсни. Також поза грою залишаються Френкі де Йонг і Руні Бардагжі.

В історії протистояння перевага на боці Барселони: у 207 матчах каталонці здобули 121 перемогу, Севілья – 46, ще 40 зустрічей завершилися внічию. В останній очній грі в березні 2026 року Барселона перемогла з рахунком 5:2, хоча восени минулого року Севілья вдома сенсаційно розгромила каталонців 4:1.