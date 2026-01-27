Марусин потребував термінової медичної допомоги. Стан тренера доволі важкий, пише Sport.ua.
Дивіться також Росіяни вбили на війні чемпіона з греко-римської боротьби Сергія Шумілова
Що сталося з тренером Сергієм Марусиним?
Уламки російського дрона впали на нижні поверхи будинку, де розташована квартира тренера. Він, як і інші мешканці, опинився у димовій пастці, бо вихід на дах з його сьомого поверху був зачинений.
Марусина визволили за допомогою пожежної драбини рятувальники, він практично втратив свідомість через отруєння димом. 67-річного чоловіка терміново доправили до медичного закладу.
Який стан Сергія Марусина?
Наразі тренер перебуває у реанімації однієї з лікарень Одеси. Його спрямували до опікового відділення.
Чим відомий Сергій Марусин?
- За інформацією з Вікіпедії, головним клубом у кар'єрі Марусина був одеський СКА, у футболці якого він провів 399 матчів і забив 69 голів.
- Згодом він тренував одеситів, які виступали у новоствореному чемпіонаті незалежної України.
- Також працював в Поліграфтехніці – так раніше називався клуб УПЛ Олександрія з Кіровоградської області.