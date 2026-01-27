Марусин потребував термінової медичної допомоги. Стан тренера доволі важкий, пише Sport.ua.

Що сталося з тренером Сергієм Марусиним?

Уламки російського дрона впали на нижні поверхи будинку, де розташована квартира тренера. Він, як і інші мешканці, опинився у димовій пастці, бо вихід на дах з його сьомого поверху був зачинений.

Марусина визволили за допомогою пожежної драбини рятувальники, він практично втратив свідомість через отруєння димом. 67-річного чоловіка терміново доправили до медичного закладу.

Який стан Сергія Марусина?

Наразі тренер перебуває у реанімації однієї з лікарень Одеси. Його спрямували до опікового відділення.

Чим відомий Сергій Марусин?